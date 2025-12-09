Arazi kavgasında 13 yaşındaki kardeşini öldürdü

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Ağveren Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Ayhan Bulut ile 13 yaşındaki kardeşi Mehmet Bulut arasında aileye ait arazilerin paylaşımı veya kullanımıyla ilgili anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan ağabey Ayhan Bulut, yanında bulunan pompalı tüfeği kardeşine doğrultarak tetiğe bastı.

OKUL SIRASI BOŞ KALDI

Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan 7'nci sınıf öğrencisi Mehmet Bulut, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredekilerin ve olaya tanık olanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, küçük çocuğun aldığı isabet sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Henüz hayatının baharında olan Mehmet Bulut’un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AĞABEY FİRARDA JANDARMA PEŞİNDE

Kardeşini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan zanlı Ayhan Bulut ise kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri, cinayet silahıyla birlikte kaçtığı düşünülen ağabeyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Mahallede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.