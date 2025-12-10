Park halindeki otomobil cayır cayır yandı

Yozgat'ın Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi'nde, park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. 66 AAK 626 plakalı araçta başlayan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta çıkan yangına müdahale etmek için çalışmalara başladı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda araçtaki yangın tamamen söndürüldü. Yangının aracın neresinde başladığı ve çıkış sebebiyle ilgili incelemeler başlatıldı.

ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştuğu belirlendi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri soruşturmasını sürdürüyor.