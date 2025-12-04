Park halindeki araç yandı: Mahallede kıyamet koptu

Yayınlanma:
Eyüpsultan'da park halindeki bir araçta çıkan yangın, patlamalara yol açarak yanındaki bir araca daha sıçradı. Yangın sonucu iki araç ve bir internet panosu kullanılamaz hale geldi.

Eyüpsultan'da park halinde iki otomobilin zarar gördüğü bir yangın meydana geldi. Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan yangın, patlamalarla birlikte büyüyerek komşu bir araca da sıçradı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇTAN ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, saat 23.30 sıralarında Bestekar Hafız Hüsnü Efendi Sokak'ta park halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakında park etmiş olan başka bir otomobile sirayet etti.

PATLAMALAR YAŞANDI

Yangın sırasında art arda patlamalar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, zorlu müdahale sonucu alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

İKİ ARAÇ VE İNTERNET PANOSU KULLANILAMAZ HALDE

Yangında ilk alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı ikinci araçta ise ağır hasar oluştu. Ayrıca, alevlerin etkisiyle yakındaki bir internet dağıtım panosu da zarar gördü.

MAHALLEDE İNTERNET KESİNTİSİ

Yanan internet panosu nedeniyle mahallede internet hizmeti kesintiye uğradı. Yetkililer, internet erişiminin ancak panonun yenilenmesinden sonra yeniden sağlanabileceğini bildirdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

