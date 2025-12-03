Karavanlar ormanın ortasında alev alev yandı

Yayınlanma:
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Katrancı Koyu'nda bir karavanda çıkan yangın, bitişiktekilere de sıçradı. Böyle sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Fethiye ilçesindeki Katrancı Koyu'nda bir karavanda saat 15.30 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede diğer karavanlara da sıçradı. Ormanlık alan içinde bulunan karavanların alev alması üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çatalca’da karavan alev alev yandı!Çatalca’da karavan alev alev yandı!

3 DEKAR ÇAM ORMANI İLE TOPLAM 60 ÇADIR VE KARAVAN ZARAR GÖRDÜ

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Katrancı Koyu'nda bir karavanda çıkan yangın, yakındaki çadır ve karavanlar ile çam ormanına sıçradı. İtfaiye ekipleri 6 arazöz ve 15 personelle; Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ise 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 25 işçiyle alevlere müdahale etti. Yangı, 1,5 saatlik müdahale sonucu saat 17.00 itibariyle, ormana sıçramadan söndürüldü.

3 DEKAR ÇAM ORMANI İLE TOPLAM 60 ÇADIR VE KARAVAN ZARAR GÖRDÜ

Yapılan incelemede yangında 3 dekar çam ormanı ile toplam 60 çadır ve karavanın zarar gördüğü bildirildi. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunup, bilgi aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Türkiye
Şakalaşırken okul arkadaşını bıçakla yaraladı
Şakalaşırken okul arkadaşını bıçakla yaraladı
Babasının tüfeğiyle oynarken arkadaşının ölümüne neden olan liseli Burak tutuklandı
Babasının tüfeğiyle oynarken arkadaşının ölümüne neden olan liseli Burak tutuklandı
İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı