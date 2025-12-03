Karavanlar ormanın ortasında alev alev yandı

Fethiye ilçesindeki Katrancı Koyu'nda bir karavanda saat 15.30 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede diğer karavanlara da sıçradı. Ormanlık alan içinde bulunan karavanların alev alması üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 DEKAR ÇAM ORMANI İLE TOPLAM 60 ÇADIR VE KARAVAN ZARAR GÖRDÜ

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Katrancı Koyu'nda bir karavanda çıkan yangın, yakındaki çadır ve karavanlar ile çam ormanına sıçradı. İtfaiye ekipleri 6 arazöz ve 15 personelle; Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ise 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 25 işçiyle alevlere müdahale etti. Yangı, 1,5 saatlik müdahale sonucu saat 17.00 itibariyle, ormana sıçramadan söndürüldü.

Yapılan incelemede yangında 3 dekar çam ormanı ile toplam 60 çadır ve karavanın zarar gördüğü bildirildi. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunup, bilgi aldı.