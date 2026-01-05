Kulis: AKP’de büyük değişim 'Bilal Erdoğan rötuşu' ile geliyor

"BİLAL ERDOĞAN" TARTIŞMASI VE VAKIF REFERANSI

Parti içinde bir süredir devam eden “Bilal Erdoğan mı hazırlanıyor?” tartışmaları, bu yeni görevlendirmelerle birlikte farklı bir boyuta taşınıyor. Teşkilatın alt kademelerinde; TÜGVA ve İlim Yayma Cemiyeti gibi vakıf ve cemiyet kökenli, iyi eğitimli ve genç isimlerin ağırlığının artması, bu dönüşümün en somut göstergesi olarak kabul ediliyor. Kulislerde, bu durumun basit bir nöbet değişimi değil, AKP’nin kendi içinde yetiştirdiği "muhafazakar-modern" genç kuşakla bağ kurma stratejisinin bir parçası olduğu ifade ediliyor.

Yaşanan değişim dalgasının odağında, eski İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı ve şimdinin AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir örneğinde olduğu gibi genç, vakıflardan gelen ve halkla iletişim kuran isimler yer alıyor.

İlk etapta 20 il başkanının değiştirilmesi planlanıyor. Yeni dönem il başkanlarında "üniversite mezunu olma", "teşkilatın mutfağından ve vakıflardan gelme" ve "genç kuşakla doğrudan iletişim kurabilme" yeteneği öncelikli şartlar arasında olacak.

ORTA KADEME YÖNETİMDE "GENÇLEŞTİRME" OPERASYONU

Bu hamlenin iki temel hedefi olduğu belirtiliyor. İlk olarak; AKP döneminde doğan ve büyüyen seçmen kitlesiyle kopan bağların, o kuşağın dilinden anlayan yöneticilerle yeniden tesis edilmesi amaçlanıyor. İkinci olarak ise, bu il başkanlıklarının bir "yönetici laboratuvarı" olarak kullanılması hedefleniyor. Burada başarı gösteren isimlerin, ilerleyen dönemlerde partinin üst karar organlarında görev alabilecek "çekirdek kadroyu" oluşturması isteniyor.

Parti içinden kaynaklar, bu değişimin sadece bir "yüz yenileme" olmadığını, partinin önümüzdeki yıllarını şekillendirecek yapısal bir dönüşümün hazırlığı olduğunu dile getiriyor.

AKP’li bir kaynak “Herkes kabinede ne olacak kim kalacak kim gidecek diye bakıyor. Oysa partiyi bilen herkeste asıl dikkat edilen yer burada yaşanan ve yaşanacak değişiklilerin nasıl olacağı. Burası partinin on yıl sonrasına işaret edecek” ifadelerini kullanıyor.