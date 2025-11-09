Çatalca’da karavan alev alev yandı!

Çatalca’da karavan alev alev yandı!
Yayınlanma:
İstanbul’un Çatalca ilçesinde park halindeki bir karavanda yangın çıktı. Olay sırasında yaralanan kimse olmazken alevler itfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda söndürüldü.

İstanbul’un Çatalca ilçesinde sabah saatlerinde park halindeki bir karavanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yalıköy Mahallesi’nde yaşanan olayda, kısa sürede büyüyen alevler tüm karavanı kapladı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI!

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken karavan tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

YANGINA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI!

Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. Elektrik kontağı ya da başka bir teknik arızanın olasılık dahilinde olduğu belirtilirken, kesin nedenin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı ifade edildi. Olay, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak:DHA

