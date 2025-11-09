Dizüstü bilgisayar patladı: Alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştı

Olay, 28 Ekim’de meydana geldi. Gayrimenkul sektöründe çalışan Özgür Özcan’ın kullandığı dizüstü bilgisayar, bilinmeyen nedenle bomba gibi patladı.

Şaşkına dönen Özcan, yaklaşık yarım metre yükselen alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştı.

Patlamanın etkisiyle bilgisayar kullanılamaz hale gelirken, çalışma masasında da hasar oluştu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası yansıdı.

Öğrenci yurdunda duş kabini patladı

Yaşadığı şoku anlatan Özgür Özcan, “Bilgisayar başında oturuyordum, ekran açıktı. Bir anda bilgisayardan sesler çıkmaya başladı. Ses çıkınca irkilip, geri çekildim. O an bir anda bomba gibi patladı. Yaklaşık yarım metreye yakın bir ateş çıktı. Sonra yangın çıkmasın diye üfleyerek söndürmeye çalıştım. Gerçekten son anda kurtardım, yüzüm yanabilirdi ya da gece biz burada değilken olsa Allah korusun yangın çıkabilirdi, o yüzden büyük bir olay atlattık” dedi.

"NE DUYDUM NE GÖRDÜM"

Daha önce cep telefonlarının patladığını duyduğunu ve sosyal medyada gördüğünü ancak bir bilgisayarda ilk kez böyle bir duruma şahit olduğunu söyleyen Özcan, şöyle konuştu: