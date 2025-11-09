Dizüstü bilgisayar patladı: Alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştı

Dizüstü bilgisayar patladı: Alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştı
Yayınlanma:
Eskişehir'de, gayrimenkul sektöründe çalışan Özgür Özcan’ın (38), kullandığı dizüstü bilgisayar, bomba gibi patladı. Özcan, yaklaşık yarım metre yükselen alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Ekim’de meydana geldi. Gayrimenkul sektöründe çalışan Özgür Özcan’ın kullandığı dizüstü bilgisayar, bilinmeyen nedenle bomba gibi patladı.

Şaşkına dönen Özcan, yaklaşık yarım metre yükselen alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştı.

dizustu-bilgisayari-1.jpg

Patlamanın etkisiyle bilgisayar kullanılamaz hale gelirken, çalışma masasında da hasar oluştu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası yansıdı.

Öğrenci yurdunda duş kabini patladıÖğrenci yurdunda duş kabini patladı

dizustu-bilgisayari-5.jpg

Yaşadığı şoku anlatan Özgür Özcan, “Bilgisayar başında oturuyordum, ekran açıktı. Bir anda bilgisayardan sesler çıkmaya başladı. Ses çıkınca irkilip, geri çekildim. O an bir anda bomba gibi patladı. Yaklaşık yarım metreye yakın bir ateş çıktı. Sonra yangın çıkmasın diye üfleyerek söndürmeye çalıştım. Gerçekten son anda kurtardım, yüzüm yanabilirdi ya da gece biz burada değilken olsa Allah korusun yangın çıkabilirdi, o yüzden büyük bir olay atlattık” dedi.

dizustu-bilgisayari-4.jpg

dizustu-bilgisayari-2.jpg

dizustu-bilgisayari-3.jpg

"NE DUYDUM NE GÖRDÜM"

Daha önce cep telefonlarının patladığını duyduğunu ve sosyal medyada gördüğünü ancak bir bilgisayarda ilk kez böyle bir duruma şahit olduğunu söyleyen Özcan, şöyle konuştu:

“Daha önce bir olay yaşamadık ama ben bu olayı araştırdım, ‘Patlaması çok büyük bir sorun. Garanti süresi içinde olmasa bile, patlama büyük bir ayıp olduğu için bir sorun’ diyorlar. Gerçekten çok korktuk, kime anlatsam herkes, ‘Bilgisayar patlar mı? Telefonu duyduk ama bilgisayarı hiç duymamıştık’ diye tepki verdi. Yetkili servise ulaştım, onlar da daha önce böyle şeylerle karşılaşmadıklarını söylediler. İncelemek için aleti istiyorlar, incelemenin sonucunu bekleyeceğiz. Ben birkaç defa televizyonda telefonların tamir edilirken patladığını görmüştüm ama bilgisayarı ne gördüm ne de duydum. Başımıza gelmez diyorduk ama başımıza geldi. Artık aleti şarjda tutmamaya çalışıyorum. Etrafımda bu olayı duyan insanlar da artık bu şekilde yapıyor. Açıkçası herkeste bir tedirginlik oldu.”

Kaynak:DHA

8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Türkiye
Kent Lokantaları ücretsiz olacak
Kent Lokantaları ücretsiz olacak
Sürücünün kanında uyuşturucu çıkmıştı! Ölümcül kazada verilen hapis cezası istinafta bozuldu
Sürücünün kanında uyuşturucu çıkmıştı! Ölümcül kazada verilen hapis cezası istinafta bozuldu
Elçin Sangu'dan Ekrem İmamoğlu çıkışı! "Sus kariyerine zarar verir"
Elçin Sangu'dan Ekrem İmamoğlu çıkışı! "Sus kariyerine zarar verir"