Tekirdağ için 2 metrelik 'tsunami' uyarısı
Marmara açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, depremin deniz altındaki iki büyük çukuru hareketlendirdiğini söyledi. Bal, "Bu çökellerin hareketlenmesi de denizin içerisinde tsunami riskini artırıyor. 2 metreye yakın dalga yüksekliği bekliyoruz" uyarısında bulundu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, tüm bölgeyi panikleten günlerce artçı sarsıntıların yaşandığı 6.2 büyüklüğündeki Marmara Depremi'ne ilişkin uyarılarda bulundu.

Depremin ardından hızlandırdıkları yapı güvenlik taramalarında en çok zorlandıkları bölgenin Kumbağ Mahallesi ile Marmaraereğlisi ilçesine kadar uzanan sahil şeridi olduğunu ifade eden Bal, “Çünkü sahil şeridindeki yapılarda kontrolsüz bir şekilde yapılaşma söz konusu. Burada neredeyse Kumbağ’dan Marmaraereğlisi'ne kadar ikincil ev olarak kullanılan ya da yazlık olarak kullanılan çok fazla yapı stoku var ve bunlar maalesef ki denize çok yakın oldukları için ciddi korozyon etkisiyle baş başa ve bu yapıların çoğu 80’li, 90’lı yıllarda yapılmış" dedi.

TEKİRDAĞ İÇİN "2 METRE" BOYUTUNDA TSUNAMİ UYARISI

Depremin ardından yapılan incelemelerde tespit edilen iki büyük çukura dikkat çeken Dr. Ahmet Bal, çukurların hareketlendiği ve Tekirdağ'da boyu 2 metreyi bulabilecek tsunami olabileceğini belirtti.

Bal, uyarısında şunları söyledi:

“Tekirdağ'da iki tane büyük çukur bulunuyor denizin içerisinde. Buralardaki derin çukurlar üzerinde biriken, çöken tabakaların özellikle geçen yıl 23 Nisan depreminden itibaren hareketlendiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu çökenlerin hareketlenmesi de denizin içerisinde tsunami riskini artırıyor. Bu da sadece sahil şeridindeki yapılarımızın depremle karşı karşıya olmadığını, ikinci afet olarak da tsunamiyle karşılaşabilme ihtimalini yükseltiyor. Tsunami riski özellikle bizim Tekirdağ için konuşursak, Kumbağ’dan Marmaraereğlisi'ne kadar iki büyük çukurda çökellerin hareketiyle meydana gelebilmesi ve yaklaşık sahil şeridinin 50 metre içerisine kadar girmesi söz konusu ve 2 metreye yakın dalga yüksekliği bekliyoruz. Buradaki yapılarımız maalesef çok zayıf olduğu için hem bizim hızlı taramalarda işimizi çok zorlaştırıyor hem de 23 Nisan'dan beri olan depremler özellikle bu ikincil afet riskini yani depremden sonra tsunami riskini de gittikçe daha olağan, daha görünür hale getiriyor."

‘YAPILARIN DEPREME DAYANIMI ÇOK YÜKSEK DEĞİL’

Sahil kesimindeki yapı stokunun da riskli olduğunu söyleyen Dr. Bal, "Açıkçası söylemek gerekirse, biz Çorlu’nun hızlı taramasını neredeyse bitirdik. Süleymanpaşa merkezde bu çalışmalara devam ediyoruz. Ama dediğim gibi bizi en çok yoran sahil kesimi oluyor. Çünkü buradaki evler maalesef denize çok yakın. Korozyon etkisinden dolayı içindeki donatılar paslanmış durumda. Ve tabii ki eski yönetmeliğin şartlarına göre yapıldığı için yapısal olarak da emniyetli değiller. Bir de buna ilave olarak tsunami riski söz konusu olduğunda maalesef bu yapıların deprem dayanımının çok yüksek olmadığını, özellikle sahil şeridinde ciddi risk barındırdığınızı söylememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

