Otobüs alev alev yandı: Kullanılamaz hale geldi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi Fenertepe mevkisinde seyir halindeki bir İETT otobüsünde yangın çıktı. İçinde yolcu olmayan otobüste, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler oluştu.

ŞOFÖR OTOBÜSÜ YOL KENARINA ÇEKTİ

Alev ve dumanları fark eden otobüs şoförü, aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekerek tahliye etti. Bu sırada otobüsün alev almasıyla yangın büyüdü.

Alev alan otobüs kullanılamaz hale geldi

İTFAİYE MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu otobüsteki yangın tamamen söndürüldü.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALDE

Yangının otobüse verdiği hasar nedeniyle araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.