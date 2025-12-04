Otobüs alev alev yandı: Kullanılamaz hale geldi

Otobüs alev alev yandı: Kullanılamaz hale geldi
Yayınlanma:
İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İçinde yolcu bulunmayan otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi Fenertepe mevkisinde seyir halindeki bir İETT otobüsünde yangın çıktı. İçinde yolcu olmayan otobüste, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler oluştu.

Otomobille çarpışan halk otobüsü börekçiye daldı! Beş kişi yaralandıOtomobille çarpışan halk otobüsü börekçiye daldı! Beş kişi yaralandı

ŞOFÖR OTOBÜSÜ YOL KENARINA ÇEKTİ

Alev ve dumanları fark eden otobüs şoförü, aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekerek tahliye etti. Bu sırada otobüsün alev almasıyla yangın büyüdü.

arnavutkoy-otobus-yandi.jpg
Alev alan otobüs kullanılamaz hale geldi

Halk otobüsü şoförünün astığı yazıyı görenler gözlerine inanamadı: Yolculara madde madde sıraladıHalk otobüsü şoförünün astığı yazıyı görenler gözlerine inanamadı: Yolculara madde madde sıraladı

İTFAİYE MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu otobüsteki yangın tamamen söndürüldü.

arnavutkoy-otobus-yanid.jpg
Arnavutköy mevkisinde İETT otobüsü yandı.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALDE

Yangının otobüse verdiği hasar nedeniyle araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Türkiye
Şişli'de zincirleme kaza: 1'i ağır 2 yaralı
Şişli'de zincirleme kaza: 1'i ağır 2 yaralı
Kütahya’da otomobil eve çarptı: 67 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi eşi hastanede
Kütahya’da otomobil eve çarptı: 67 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi eşi hastanede