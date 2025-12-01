Halk otobüsü şoförünün astığı yazıyı görenler gözlerine inanamadı: Yolculara madde madde sıraladı

Yayınlanma:
Kocaeli'de halk otobüsü sürücüsü, yolcuların gürültüsünden bıktığını araç içerisine astığı yazıyla dile getirdi.

Kocaeli'de İzmit-Değirmendere hattında çalışan bir halk otobüsü şoförü, yolcuların araç içinde yaptığı konuşmalara isyan etti.

Otobüs şoförünün yüksek sesle konuşan yolculardan nasıl rahatsız olduğu araç içerisine astığı bir yazıyla gözle görülür hale geldi.

afis.webp

"BOL SÜSLÜ YALANLARINIZI ARAÇ DIŞINDA KONUŞUN"

Kocaeli Gazetesi'nde yer alan habere göre; yüksek sesle muhabbet eden yolculara otobüs şoförü sitemini madde madde şöyle sıraladı:

  • "Akrabalarınızla olan sorunlarınız, aile içi kavgalarınızı, telefon görüşmelerinizi, eşiniz ve sevgiliniz ile olan ilgili sıkıntılarınızı, iş yerindeki sorunlarınızı, siyasi yorumlarınızı, bol süslü yalanlarınızı araç dışında konuşursanız memnun oluruz. Kaptan ve diğer yolcular."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

