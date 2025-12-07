Otopark alev alev yandı! 14 araç zarar gördü

Olay, Gaziosmanpaşa Yenimahalle 538. Sokak üzerinde bulunan bir otoparkta, saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Park alanındaki araçlarda henüz kesinleşmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki diğer araçlara da sıçradı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

14 ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangının söndürülmesinin ardından ortaya çıkan bilanço ağır oldu. Park halinde bulunan toplam 14 araçta, yangın kaynaklı maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Araçlarda oluşan hasarın net boyutu, yapılacak detaylı teknik incelemelerin ardından belli olacak.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ve emniyet birimleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yetkililer, yangının başlama sebebinin "yıldırım düşmesi" olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.