3 katlı binada yangın! Bitişiğindeki 4 katlı binaya sıçradı

Bursa'da depo olarak kullanılan 3 katlı binanın zemin katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek 4 katlı bir binaya sıçradı. Ekiplerin, 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında yaralanan kimse olmadı.

Bursa’da depo olarak kullanılan 3 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 4 katlı binaya da sıçradı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi A154’üncü Sokak’taki depo olarak kullanılan 3 katlı bir binanın zemin katında çıktı.

4 KATLI BİNAYA SIÇRADI

3 katlı binanın zemin katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki 4 katlı binaya sıçradı.

Yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALANAN KİMSE OLMADI

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında yaralanan kimse olmazken, her iki binada da hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

