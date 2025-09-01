Su deposunda fenalaştı! İmdadına itfaiye yetişti

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Nur Mahallesi’nde bulunan yeni TOKİ konutlarında meydana gelen olayda, binanın su deposunu temizlemek isteyen bir kişi, fenalaştı ve depoda mahsur kaldı. Kişinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda mahsur kaldığı yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Uzun süre havasız kaldığı için kendisine oksijen verilen kişi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

