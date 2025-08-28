İnşaatta panik anları! İşçiler iskelede mahsur kaldı

Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde bulunan inşaat halindeki 10 katlı binada dış cephe çalışması yapan M.B. ve H.A., elektrik arızası sebebiyle 8’inci kattaki iskelede mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mezitli İtfaiye Grup Amirliği ile Arama Kurtarma ekipleri, ip yardımıyla işçilere emniyet kemeri ulaştırarak işçilerin güvenliğini sağladı.

İŞÇİLER KURTARILARAK GÜVENLİ ALANA ALINDI!

Daha sonra ise duvarda delik açan ekipler, işçilerin mahsur kaldığı iskeleye ulaştı. İşçiler, bulundukları yerden kurtarılarak güvenli alana alındı. Mahsur kaldıkları yerde kısa süreli bir panik yaşayan 2 işçi kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür ederken riskli şartlarda gerçekleşen operasyon, ekiplerin göğüs kamerasına saniye saniye yansıdı.

İşten çıkarılan işçiler Van Kayyumu’na karşı ayakta: Bu emeği yok sayılan milyonların mücadelesidir

AKP'li Fatma Şahin çocuk işçiliği övdü: 'Çok seri çalışıyorsun'





