İşten çıkarılan işçiler Van Kayyumu’na karşı ayakta: Bu emeği yok sayılan milyonların mücadelesidir

Yayınlanma:
Van Büyükşehir Belediyesi’nde kayyum tarafından işten çıkarılan 223 işçi, 27 gündür eylemde. İşçiler, bugün düzenledikleri protestoda "Bu mücadele yalnızca bizim değil, ülkenin dört bir yanında sömürülen, hakları gasp edilen, emeği yok sayılan milyonların mücadelesidir" dedi, sivil toplum kuruluşlarını mücadelelerine destek vermeye çağırdı.

Van Büyükşehir Belediyesi kayyumu tarafından işten çıkarılan 223 işçi, 27 gündür eylemlerine devam ediyor. Dabağoğlu Parkı’nda bir araya gelen işçilerin DİSK binasına kadar yaptıkları yürüyüşe, çok sayıda demokratik kitle örgütü ve siyasi parti temsilcisi ile yurttaşlar katıldı. Söz konusu eylemde, ''223 işçinin haksız ve hukuksuzca işten çıkarılması kabul edilemez'', ''İşimizi geri istiyoruz'', ''Direne direne kazanacağız'' yazılı pankart taşınırken sık sık ''Kayyum gidecek emekçiler gelecek'' sloganları atıldı.

van2.jpg

“EMEĞİ YOK SAYILAN MİLYONLARIN MÜCADELESİDİR”

İşten çıkarılan işçilerden olan Vefa Yıldız, yaptığı konuşmada "Bizler, 223 emekçi; iradesi gasp edilen Van halkının sesi, emeğin onurlu direnişçileri olarak buradayız. Ne işimizi ne de onurumuzu kayyuma teslim etmeyeceğiz çünkü biliyoruz ki bu mücadele yalnızca bizim değil, ülkenin dört bir yanında sömürülen, hakları gasp edilen, emeği yok sayılan milyonların mücadelesidir.” ifadelerini kullanarak “İş ve ekmek kişinin ikinci kimliğidir, kimliğimizin yok sayılmasına müsaade etmeyeceğiz göz yummayacağız.” dedi.

“Bugün Van’da, kayyumlar, halkın iradesini yok saymakla kalmamış, emekçilerin alın terini de hiçe saymıştır. Ama biz sadece işimizi kaybetmedik; aynı zamanda halkın iradesi, halkın alın teri, emeğin onuru da hedef alınmıştır. Bizler, emeğin değerini bilenler olarak susmayacağız.” sözlerini sarf eden Yıldız, “Bugün taşeron sisteminde kölelik koşullarına mahkûm edilen, sendikasız çalıştırılan, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden, emeğinin karşılığını alamayan milyonlarca işçiyle aynı saftayız. Onların alın teriyle bizim alın terimiz arasında fark yoktur.“ ifadelerini kullandı.

Yıldız, sözlerinin devamında “Kayyumun yaptığı gasp, aslında sermaye düzeninin işçilere reva gördüğü sömürünün bir başka biçimidir. Bizler, emeğimizi, alın terimizi ve onurumuzu korumak için buradayız.” ifadelerini kullanırken “Bizim direnişimiz yalnızca Van için değil; İstanbul’da sabahlara kadar vardiyalarda çalışan işçi için, Zonguldak’ta maden ocağında can veren işçi için, Antep’te tekstil atölyesinde sömürülen işçi için, tarlada güvencesiz çalıştırılan tarım işçisi için, kuryelik yapan gençler için, tüm işçi sınıfı için bir çağrıdır. Herkes bilmelidir ki biz yalnız değiliz. Bugün burada Van’da yükselttiğimiz ses, yarın ülkenin dört bir yanında yankılanacaktır. Bu direniş, emeği sömürülen herkese cesaret verecek kayyum zihniyetine karşı halkın iradesini ve emeğin gücünü büyütecektir.” açıklamasında bulundu.

van4.jpg

“İŞÇİ KIYIMI VAN’IN DEĞİL TÜM ÜLKENİN MESELESİDİR”

İşlerine, ekmeklerine ve onurlarına sahip çıktıklarını ve emeğin birlikteliğine güvendiklerini ifade eden Yıldız, “Biz, halkın iradesine sahip çıkıyoruz. Tüm emekçileri, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, vicdan sahibi herkesi bu onurlu direnişimize omuz vermeye çağırıyoruz çünkü kayyumun irade gaspı ve işçi kıyımı yalnızca Van’ın değil, tüm ülkenin meselesidir.” dedi.

Yıldız, ifadelerini “Bir süre önce Ankara da bir dizi temaslarda bulunarak 223 işçinin yaşadığı haksızlık, hukuksuzluğu Meclis'teki tüm siyasi parti ve tüm sivil toplum örgütü kurumlarına aktardık. Buradan bir daha çağrı yapmak istiyoruz: iktidar ve muhalefet bir bütün bu işçilerin yaşadığı dramı ve hukuksuzluğu unutmamalı, barış sürecini sabote eden bireysel girişimleri görmezden gelmemelidir." sözleriyle noktaladı. Yapılan açıklamanın ardından beş dakikalık oturma eylemi yapılırken eylemi sloganlarla sona erdi.

Kayyum belediyeden işçi kıyımıKayyum belediyeden işçi kıyımı

