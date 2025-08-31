Mahsur kalan inek 12 saatte kurtarıldı

Mahsur kalan inek 12 saatte kurtarıldı
Yayınlanma:
Artvin'de kayalıklarda sıkışan inek AFAD ekiplerinin 12 saatlik operasyonu ile kurtarıldı.

Artvin’in Şavşat ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan inek, mahsur kaldığı yerden AFAD ekiplerinin 12 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

SARP KAYALIKLARDAN DÜŞEREK YARALANDI

Şavşat ilçesi Karaköy’de oturan Sinan Çelik’e ait inek, dün öğle saatlerinde otladığı sırada sarp kayalıklardan düşerek, yaralandı. İneğin ulaşılamaz bir noktada mahsur kaldığını fark eden hayvan sahibi ve çevredekiler, kendi çabalarıyla ineği kurtarmaya çalıştı.

SAHİPLERİ ÇIKARAMAYINCA AFAD DEVREYE GİRDİ

İneği çıkaramayan Çelik, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN İNEK 12 SAATTE KURTARILDI

Mahsur kalan inek, ekipler tarafından 12 saatlik bir operasyonla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

