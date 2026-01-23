Sosyal medyada silah paylaşanlara operasyon: 8 gözaltı
Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden silahlı paylaşımlar yapan kişilere operasyon düzenlendi.
8 adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
DÜZCE'DE SİLAHLI PAYLAŞIM OPERASYONU
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde, sosyal medya platformlarında ateşli silahlarla görüntüler paylaşan şüphelilere yönelik belirlenen 8 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda; 5 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 646 adet çeşitli çaplarda fişek ve 2 adet kasatura ele geçirilirken, suç faaliyetlerine karıştığı tespit edilen 8 şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alındı.
