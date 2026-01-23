Sosyal medyada silah paylaşanlara operasyon: 8 gözaltı

Sosyal medyada silah paylaşanlara operasyon: 8 gözaltı
Yayınlanma:
Düzce'de sosyal medya hesaplarından silah paylaşan 8 şüpheli jandarma ekiplerince düzenlen operasyonla gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden silahlı paylaşımlar yapan kişilere operasyon düzenlendi.

8 adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Husumetlilerin kavgasında silah konuştu: 1 ağır yaralıHusumetlilerin kavgasında silah konuştu: 1 ağır yaralı

DÜZCE'DE SİLAHLI PAYLAŞIM OPERASYONU

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde, sosyal medya platformlarında ateşli silahlarla görüntüler paylaşan şüphelilere yönelik belirlenen 8 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

atesli-silahlarla-paylasim-yapan-8-suphe-1131721-336000.jpg

Ruhsatsız silah atölyesine baskın! Ekipler gizli düzeneği ortaya çıkardıRuhsatsız silah atölyesine baskın! Ekipler gizli düzeneği ortaya çıkardı

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 5 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 646 adet çeşitli çaplarda fişek ve 2 adet kasatura ele geçirilirken, suç faaliyetlerine karıştığı tespit edilen 8 şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Operasyona ele geçirilen silahlar şöyle gösterildi:

duzceden-silahli-paylasim-operasyonu.jpg

Kaynak:DHA

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Türkiye
Seyir halindeki motosiklet alev aldı: Sürücü son anda kurtuldu
Seyir halindeki motosiklet alev aldı: Sürücü son anda kurtuldu
10 ton kokain soruşturması! Tutuklananların sevk yazısı ortaya çıktı: Gemiye paravan şirket kurmuşlar
10 ton kokain soruşturması! Tutuklananların sevk yazısı ortaya çıktı: Gemiye paravan şirket kurmuşlar