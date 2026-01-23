Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor

İktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz Holding, doğal alanlardaki üç büyük projesiyle yeniden gündemde. Holding, bir yandan uluslararası sözleşmelerle korunan alanlarda maden arama izni alırken, diğer yandan tartışmalı bir havalimanı ihalesini kazandı ve mahkeme kararını aşarak maden işletmeye devam etti.

ULUSLARARASI SÖZLEŞME DE KURTARAMADI

Bern Sözleşmesi ile koruma altındaki Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, Cengiz Holding'in Eti Alüminyum tesisini büyütmek için başvurusu onaylandı. Tarım Bakanlığı proje için "ÇED gerekli değildir" kararı verdi. Sözcü’nün haberine göre Cengiz Holding, çevreye zarar vermeyeceğine dair bir noter taahhütnamesi sundu. Ancak bu taahhütname, Seydişehir Noterliği'ndeki bir başkatip tarafından imzalandı ve bilimsel temelden uzak ifadeler içeriyor.

AÇIK OCAK VE PATLATMA YÖNTEMİ UYGULANACAK

ÇED Başvuru Raporu'na göre, alanda açık ocak yöntemiyle ve delme-patlatarak üretim yapılacak. Patlatma alanı, Değirmenlik Köyü'ne 300 metre, Süleymaniye Köyü'ne 1 kilometre mesafede. Proje, "Önemli Doğa Alanı" içindeki Akseki ve İbradi Ormanları ile yalnızca bu bölgede yetişen endemik bitki türlerini tehdit ediyor. Maden arama alanı 0,26 hektardan 447,5 hektara çıkarılacak.

TRABZON'DAKİ YENİ HAVALİMANI İHALESİNİ ALDI

Halktv.com.tr’den Cengiz Karagöz’ün gündeme getirdiği, Trabzon'da dolgu alan üzerine yapılması planlanan Trabzon Yeni Havalimanı'nın altyapı ihalesi, tartışmalı pazarlık usulüyle gerçekleştirildi ve 48,2 milyar TL bedelle Cengiz İnşaat-ASL İnşaat ortaklığına verildi.

ASL İnşaat'ın eski AKP'li milletvekili Abdülkadir Kart'a ait olduğu belirtiliyor. Yıllık 4 milyon yolcu kapasiteli havalimanı için 2029'a kadar toplam 69 milyar TL harcanması öngörülüyor.

ÇANAKKALE'DEKİ BAKIR MADENİ: MAHKEME KARARI DEVRE DIŞI KALDI

Cengiz Holding'in Çanakkale Çan'daki bakır madeni, orman alanlarını yok etti ve köylülerin tarım arazileri ile iki gölete el koydu. Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, işletme izninin ÇED alanını aştığını tespit ederek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ancak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kısa sürede yeni bir işletme izni çıkararak faaliyetin devam etmesini sağladı. Kazdağları Ekoloji Platformu, ÇED raporunun bilimsel ilkelere aykırı olduğunu belirterek izinlerin iptalini talep ediyor.

CENGİZ'İN TAHSİS ETTİĞİ ŞARTLAR

Holding, Gidengelmez Dağları için notere verdiği taahhütnamede, patlatma öncesi uyarı yapılacağını, yolların sulanacağını, yaban hayvanlarının 2 kilometre uzağa taşınacağını ve Bern Sözleşmesi türlerine özen gösterileceğini beyan etti. Ancak çevreciler, bu taahhütlerin uygulanabilir ve bilimsel olmadığı görüşünde.