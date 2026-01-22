Trabzon Yeni Havalimanı'nın dev ihalesi Cengiz'e gitti! Dolgu alana yapacak milyarlar alacak

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İktidarın kamuoyunda tartışma yaratan yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez gündemde Trabzon’da yapılması planlanan “yeni havalimanı” var.

2026 Kamu Yatırım Programı’nda yer alan projeye göre, Trabzon Yeni Havalimanı için 2022-2029 yılları arasında toplam 68 milyar 980 milyon TL harcanması öngörülüyor.

Proje tartışılmaya devam ederken, havalimanının altyapı inşaatına ilişkin ihale de sonuçlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen ihale, 20 Aralık 2025’te ve kamuoyunda rekabeti sınırladığı gerekçesiyle sıkça eleştirilen “pazarlık usulü” ile gerçekleştirildi. İhaleye yedi firma teklif sunarken, bunlardan yalnızca dördünün teklifi geçerli kabul edildi.

48 MİLYARLIK İHALE CENGİZ'E GİTTİ

48 milyar 199 milyon 470 bin TL bedelle sonuçlanan ihaleyi, iktidara yakınlığıyla bilinen iş insanı Mehmet Cengiz’e ait Cengiz İnşaat kazandı. Şirketin projeyi ASL İnşaat ile ortaklık halinde yürüteceği belirtildi. ASL İnşaat'ın ise eski AKP Rize milletvekili Abdülkadir Kart’a ait olduğu belirtiliyor.

DOLGU ALANA İNŞA EDİLECEK

3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine inşa edilmesi planlanan yeni havalimanının, yıllık 4 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağı ifade ediliyor.