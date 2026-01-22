Husumetlilerin kavgasında silah konuştu: 1 ağır yaralı

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde gece saatlerinde silahlı saldırıya dönüşen bir tartışma meydana geldi. Olayda, 56 yaşındaki Cuma Ali C.'nin, 41 yaşındaki Onur K. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandığı bildirildi.

EVİN ÖNÜNDE TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre, önceden husumetli olduğu Onur K.'nin evine giden Cuma Ali C. ile ev sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cuma Ali C., olay yerinden ayrılmak istedi.

ARACIYLA UZAKLAŞIRKEN VURDU

Cuma Ali C.'nin 19 ADH 602 plakalı otomobiline binip uzaklaşmaya çalıştığı sırada, Onur K.'nin tabancayla ateş açtığı öne sürüldü. Açılan ateş sonucu boynundan yaralanan Cuma Ali C., otomobilin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

YARALI HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Cuma Ali C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDE YAKALANDI

Silahlı saldırı şüphelisi Onur K., olayda kullandığı iddia edilen tabanca ile birlikte evinin önünde polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.