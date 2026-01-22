Husumetlilerin kavgasında silah konuştu: 1 ağır yaralı

Husumetlilerin kavgasında silah konuştu: 1 ağır yaralı
Yayınlanma:
Çorum'da, bir şüpheli evine gelen ve tartışmanın ardından olay yerinden ayrılmaya çalışan husumetlisini tabancayla vurdu. Kurban ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken şüpheli olay yerinde yakalandı.

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde gece saatlerinde silahlı saldırıya dönüşen bir tartışma meydana geldi. Olayda, 56 yaşındaki Cuma Ali C.'nin, 41 yaşındaki Onur K. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandığı bildirildi.

EVİN ÖNÜNDE TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre, önceden husumetli olduğu Onur K.'nin evine giden Cuma Ali C. ile ev sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cuma Ali C., olay yerinden ayrılmak istedi.

ARACIYLA UZAKLAŞIRKEN VURDU

Cuma Ali C.'nin 19 ADH 602 plakalı otomobiline binip uzaklaşmaya çalıştığı sırada, Onur K.'nin tabancayla ateş açtığı öne sürüldü. Açılan ateş sonucu boynundan yaralanan Cuma Ali C., otomobilin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Tokat'ta tartışma kanlı bitti: Husumetlisini başından vurarak öldürdüTokat'ta tartışma kanlı bitti: Husumetlisini başından vurarak öldürdü

YARALI HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Cuma Ali C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kur'an kursunda cinayet! Husumetlisinden kaçamadıKur'an kursunda cinayet! Husumetlisinden kaçamadı

SALDIRGAN OLAY YERİNDE YAKALANDI

Silahlı saldırı şüphelisi Onur K., olayda kullandığı iddia edilen tabanca ile birlikte evinin önünde polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak:AA

2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
Türkiye
AKP'nin yoklama oyunu Meclis'i karıştırdı: CHP ve İYİ Parti kürsüye yürüdü
AKP'nin yoklama oyunu Meclis'i karıştırdı: CHP ve İYİ Parti kürsüye yürüdü
Son dakika | Çetin Gören dahil 10 kişi için tutuklama talebi
Son dakika | Çetin Gören dahil 10 kişi için tutuklama talebi