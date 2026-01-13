Kur'an kursunda cinayet! Husumetlisinden kaçamadı

Diyarbakır'da kavga sırasında Kur'an kursuna sığınan bir kişi peşinden gelen husumetlisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayda bir kişi de yaralanırken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Diyarbakır’da iki husumetli arasında çıkan kavgada Kur'an kursuna sığınan bir kişi peşinden gelen husumetlisi tarafından burada öldürüldü.

Merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yasin Acun ile husumetli oldukları kişiler arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

HUSUMETLİLERİNDEN KAÇIP KUR'AN KURSUNA SIĞINDI

Husumetlilerinden kaçan Acun, olay yerine yakın Selahaddin-i El Eyyubi Kur'an Kursu'na sığındı.

Peşinden gelen husumetlilerinin burada ateş açması sonucu Acun ve bir kurs görevlisini silahla yaraladı.

Olayı far eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Husumetlisine ateş ederken yanındaki kişiyi öldüren sanığa ağır cezaHusumetlisine ateş ederken yanındaki kişiyi öldüren sanığa ağır ceza

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olduğu belirtilen ve Acil serviste tedaviye alınan Yasin Acun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis, saldırının şüphelisi 3 kişiyi gözaltına aldı.

Silahlı saldırı anı ise Kur’an kursunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

