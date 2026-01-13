Husumetlisine ateş ederken yanındaki kişiyi öldüren sanığa ağır ceza

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosikletten husumetlisine ateş ederken yanındaki kişiyi vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 32 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Bursa’da 2024 yılının ekim ayında Altıparmak Caddesi’nde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi, bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan sanık Miraç Çağlar’a toplam 32 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Duruşmaya tutuklu sanık Miraç Çağlar, hayatını kaybeden Hüseyin Uzun’un yakınları, müşteki Mertcan Baştar ve taraf avukatları katıldı.

“SİLAH PATLADI, YERE EĞİLDİK”

Müşteki Mertcan Baştar, sanıkla 2016 yılından bu yana arkadaş olduklarını, sanığa ait motosiklete zarar vermesi nedeniyle aralarında husumet başladığını anlattı. Olay günü Hüseyin Uzun’la birlikte caddeye çıktıkları sırada sanığı motosiklet üzerinde gördüklerini belirten Baştar, “O anda silah patladı. Biz Hüseyin’le yere eğildik. Şikayetçiyim” dedi.

SANIK: KORKUTMAK İSTEDİM

Sanık Miraç Çağlar ise aralarındaki husumetin motosiklet meselesinden kaynaklandığını kabul ederek, olay günü müştekinin elini beline götürdüğünü iddia etti. Çağlar savunmasında, “Korkutmak için ateş etmek istedim. Böyle bir olay olacağını bilsem kesinlikle gitmezdim. Hüseyin’in vurulduğunu sosyal medyadan öğrendim. Husumetim yoktu. Çok pişmanım” ifadelerini kullandı ve Uzun’un ailesinden özür diledi.

SAVCI: KASTEN ÖLDÜRME

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEMEDEN AĞIR CEZA

Mahkeme heyeti, sanık Miraç Çağlar’ı Hüseyin Uzun’a yönelik eylemi nedeniyle “olası kastla adam öldürme” suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık ayrıca Mertcan Baştar’a yönelik eylemi nedeniyle “haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 7 yıl 6 ay, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 2 yıl hapis ve adli para cezasına mahkûm edildi.

NE OLMUŞTU?

Altıparmak Caddesi’nde meydana gelen olayda, motosikletle bekleyen sanık Miraç Çağlar, yolda yürüyen Hüseyin Uzun ve Mertcan Baştar’a doğru tabancayla tek el ateş açarak kaçmıştı. Boynundan ağır yaralanan Hüseyin Uzun, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, olayın ardından yakalanan sanık tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

