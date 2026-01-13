İzmir'deki 3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Hedefinde Sertab Erener konseri de varmış

İzmir Balçova’da 16 yaşındaki Eren Bigül, DEAŞ talimatıyla polis merkezine saldırdı; 3 polis şehit oldu. İddianamede, saldırganın Sertab Erener konserini de hedeflediği belirtildi. Ayrıca iddianamede saldırganın anne ve babasının rolüne de dikkat çekildi.

İzmir’in Balçova ilçesinde 16 yaşındaki Eren Bigül’ün polis merkezine düzenlediği ve 3 polis memurunun şehit olduğu terör saldırısına ilişkin iddianame detayları ortaya çıktı. İddianamede, Eren Bigül’ün anne ve babasının velayeti altında olduğu, bakım, eğitim ve topluma zararsız olma yükümlülükleri bulunduğu ve bu bağlamda garantör konumunda oldukları belirtildi. Baba Nuhver Bigül ve anne A.B.’nin sağladığı imkanlar sayesinde Eren Bigül’ün terör örgütü IŞİD'in ideolojisini benimsediği ve örgüte katıldığı belirtildi.

İzmir'deki karakol saldırısında IŞİD şüphesiİzmir'deki karakol saldırısında IŞİD şüphesi

KEŞİF VE HAZIRLIK YAPMIŞ

İddianamede, Eren Bigül’ün saldırıyı gerçekleştireceği Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’nde 10 gün boyunca gece saat 02.00-03.00 arasında keşif ve gözetleme faaliyetlerinde bulunduğu kaydedildi. Saldırganın anne ve babasının, Bigül’ün işlediği suçlara asli ve manevi fail olarak iştirak ettikleri yönünde kanaat oluştuğu vurgulandı.

IŞİD İDEOLOJİSİ VE EĞİTİM

Eren Bigül’ün terör örgütü IŞİD'in ideolojisine uygun bir yaşam sürmeye başladığı, arkadaşlarına örgüt fikirlerini anlattığı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni “tağut” olarak nitelendirdiği belirtildi. Okula gitmeyi reddetmesinin sebebinin, IŞİD’e göre kadın ve erkeklerin eşit eğitim almaması olduğu vurgulandı. Ayrıca, örgüt ideolojisine göre görev yapmayan asker, polis, hakim ve diğer yöneticileri “kafir” olarak gördüğü ve öldürülmeleri gerektiğini düşündüğü iddianamede yer aldı.

ANNE VE BABANIN ROLÜ DE İDDİANAMEDE

İddianamede, Eren Bigül’ün IŞİD tarafından profesyonel eğitim aldığı, bomba yapımını öğrendiği ve anne-babasının yardımıyla gerekli malzemeleri temin ettiği belirtildi. Saldırı öncesinde iki adet el bombasını hazırladığı, babasının sağladığı av tüfeği ve “dom dom kurşunu” fişeklerini de anne ve babasının yardımıyla temin ettiği kaydedildi.

HEDEFTE SERTAB ERENER KONSERİ DE VARMIŞ

İddianamede, Bigül’ün Haziran 2025 itibarıyla İzmir Fuarı’nda düzenlenen Sertab Erener konseri, Balçova’daki bazı barlar ve polis merkezine saldırı planladığı, ancak örgüt talimatıyla diğer hedeflerden vazgeçip Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ni seçtiği aktarıldı.

Özetle, iddianamede Eren Bigül’ün terör örgütü IŞİD ideolojisi doğrultusunda planlı ve hazırlıklı şekilde saldırıyı gerçekleştirdiği, anne ve babasının da sağladıkları destekle bu eylemlerde doğrudan rol aldıkları ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

