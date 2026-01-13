154 suçtan 543 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yerini tespit etti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir adreste saklandığını belirlenen firarinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

154 SUÇ KAYDINDAN 543 YIL HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Operasyonda, 147 "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", 3 "nitelikli dolandırıcılık", 2 "mühür bozma" ve 2 "basit yaralama" suçundan toplam 543 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Firarinin adresinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firari hükümlünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.