154 suçtan 543 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

154 suçtan 543 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
Yayınlanma:
Antalya'da 154 suç kaydından toplam 543 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Antalya'da yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yerini tespit etti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir adreste saklandığını belirlenen firarinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Kayseri’de 22 yıl hükümlü firari yakalandıKayseri’de 22 yıl hükümlü firari yakalandı

operasyon-001.jpg

154 SUÇ KAYDINDAN 543 YIL HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Operasyonda, 147 "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", 3 "nitelikli dolandırıcılık", 2 "mühür bozma" ve 2 "basit yaralama" suçundan toplam 543 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

107 hapisle aranan cezaevi firarisi kıskıvrak yakalandı!107 yıl hapisle aranan cezaevi firarisi kıskıvrak yakalandı!

Firarinin adresinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firari hükümlünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Türkiye
Yalova'daki 48 gündür devam eden planlı su kesintileri sona erdi
Yalova'daki 48 gündür devam eden planlı su kesintileri sona erdi
Adana'da iki grup arasındaki çatışma sonrası mahalle ablukaya alındı: Ölü ve yaralılar var!
Adana'da iki grup arasındaki çatışma sonrası mahalle ablukaya alındı: Ölü ve yaralılar var!
Husumetlisine ateş ederken yanındaki kişiyi öldüren sanığa ağır ceza
Husumetlisine ateş ederken yanındaki kişiyi öldüren sanığa ağır ceza