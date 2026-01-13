107 hapisle aranan cezaevi firarisi kıskıvrak yakalandı!

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 41 ayrı aranması bulunan Cafer A.’yı yakalamak amacıyla harekete geçti. Hakkında 107 yıl 10 hapis cezası ve 3 milyon 464 bin 990 lira para cezası bulunan Cafer A.’nın cezaevi firarisi olduğu ve 13 Ekim 2025 tarihinden bu yana arandığı belirlendi.

BASKINDA GÖZALTINA ALINDI!

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alınan şahsın, Eyüpsultan’da bulunan bir evde saklandığı tespit edildi. Özel harekat polislerinin de katıldığı baskınla eve sabaha karşı operasyon gerçekleştirildi ve firari hükümlü gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK GÖZALTINA ALINDI!

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Cafer A.’nın 2004 yılında Beykoz’da iki kişinin öldürülmesi ve bir kuyuya atılması olayına da isminin karıştığı ifade edildi. O tarihte meydana gelen olayda Beykoz, Anadolu Hisarı'nda öğretmen olarak çalışan Ahmet Eroğlu (38) ve öğretmenlikten ayrılan arkadaşı Erol Öztürk fidye çetesinin kurbanı olmuştu.

Kaçırılan iki arkadaşın cansız bedenleri Pendik, Kurtdoğmuş köyü yakınlarında öldürüldükten sonra atıldıkları bir kuyunun içinde bulunmuştu. O tarihte yapılan soruşturmada iki arkadaşın son görüştükleri Cafer A. ve adamları tarafından kaçırılıp öldürüldükleri öne sürülmüştü.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği;'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cafer A., cezaevine teslim edildi.








