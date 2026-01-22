Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor

İki paralel köprüden oluşan ve New Orleans’ın 1940’lı ile 1950’li yıllardaki hızlı büyümesiyle artan ulaşım ihtiyacına çözüm olarak inşa edilen Causeway, yalnızca 14 ayda tamamlanan ilk köprüsüyle bir mühendislik harikası olarak öne çıkarken, zamanla ürkütücü atmosferiyle de dikkat çekiyor.

DÜNYANIN EN KORKUTUCU KÖPRÜLERİNDEN BİRİ

ABD'nin ve dünyanın en korkutucu köprüleri arasında gösterilen Lake Pontchartrain Causeway'den her yıl yaklaşık 12 milyon araç geçiyor.

Mandeville yönündeki güney şeridi ücretli olarak kullanılıyor. Hava ve trafik koşulları uygunsa, köprüyü geçmek ortalama 30 dakika sürüyor.

Köprü üzerinde sürücülerin yaptıkları hatayı fark etmeleri ya da korku nedeniyle ilerleyememeleri durumunda geri dönüş yapabilmelerini sağlayan özel dönüş noktaları bulunuyor. Ancak bu alanlara bireysel erişim mümkün olmayıp, sürücülerin yalnızca polis eşliğinde yönlendirilmesi gerekiyor.

KÖPRÜDE SÜREKLİ DEVRİYE VE ACİL MÜDAHALE

Causeway Polisi ve Motorist Assistance Patrol (MAP) ekipleri köprü boyunca sürekli devriye gezerek kaza, yoğun sis ve benzeri acil durumlarda sürücülere müdahale ediyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN STRES UNSURU OLMAYA DEVAM EDİYOR

Ancak alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen köprü, özellikle görüş mesafesinin düştüğü anlarda sürücüler için önemli bir stres unsuru olmaya devam ediyor.

Lake Pontchartrain Causeway, 2011 yılına kadar Guinness Rekorlar Kitabı'nda "dünyanın en uzun su üzerindeki köprüsü" unvanını taşıyordu.

Ancak Çin’de Qingdao Jiaozhou Körfezi Köprüsü'nün açılmasıyla Guinness, su üzerindeki köprüler için iki ayrı kategori oluşturdu. Buna göre Causeway, "en uzun kesintisiz su üzerindeki köprü" unvanını korurken, Çin'deki köprü "en uzun toplam uzunluğa sahip köprü" olarak kayda geçti.

BBC Science Focus tarafından "dünyanın en korkutucu köprülerinden biri" olarak nitelendirilen Causeway'in yaklaşık 13 kilometrelik bir bölümünde, sürücüler iki yandan da kara göremiyor. Bu durum, özellikle sakin havalarda gökyüzüyle suyun aynı renge bürünmesiyle birlikte ürkütücü bir atmosfer yaratıyor.

Köprüden geçen bazı sürücüler deneyimlerini sosyal medyada paylaşıyor.

"SANKİ BULUTLARIN İÇİNDE BİR KÖPRÜDE İLERLİYORDUK"

Bir kullanıcı, "Gökyüzü ve su aynı renkti, göl tamamen sakindi. Nerede gökyüzünün bitip suyun başladığını anlamak imkansızdı. Sanki bulutların içinde bir köprüde ilerliyorduk" sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Bir diğeri ise fırtına sırasında geçiş yaptığını belirterek "son derece korkutucuydu" dedi.

Reddit’te paylaşılan bir başka yorumda, bir sürücü köprünün ortasına kadar ilerlediği sırada panik atak geçirdiğini ve yaşadığı zor anları anlattı.

Diğer sürücülerin yavaşlayarak yol verdiğini ve bir polis memurunun kendisine yardım ettiğini anlatan kullanıcı, polisin "Çoğu kişi buraya kadar bile gelemez" dediğini ve arkadaşlarını arayarak kendisini köprüden aldırdığını söyledi.