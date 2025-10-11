Asma köprüye kilit vurdu: Gören dönüp bir daha baktı!

Artvin Borçka'da gurbetçi Ahmet Güner, yıllar önce araçla evine ulaşmak için İçkale Deresi üzerine asma köprü yaptırdı.

Güner, Borçka-Hopa kara yolu üzerinde yerden 10 metre yüksekliğe, 35 metre uzunluğa, 2,60 metre genişliği sahip çelik halatlara bağlı ahşap köprünün her iki yönüne de güvenlik amacıyla demir kapı yerleştirdi.

Güner, demir kapılara kilit vurarak paslanmaması için üzerine çatı da yaptırdı.

BETON KÖPRÜ TALEBİ

Niyazi Güner, asma köprü yerine beton köprünün yapılması gerekildiğini belirterek, "Önceden tek ev vardı. Kendi sorunumuzu kendimiz çözüyorduk. Yaya geliyorduk. Şimdi 6 hane var. 10 da aile var. Beton köprünün yapılması şart. Bir şeyler taşıyoruz. Köylü vatandaşta buradan geçiyor. Buradaki köprünün yapılması şart oldu. Eskiden imkanlarımızla bu kadar yapabildik. O aile, kendine özel köprü yaptı. Yazları gelir, açar geçerler sonra da kapatır giderler" dedi.

'ARAÇLA GEÇERKEN KÖPRÜ SALLANIYOR'

Dere üzerinde başka bir asma köprüyü kullanan Mehmet Güner ise "Araçla köprüden geçiyoruz ama geçerken sallanıyor tabii. Ufak arabayla geçiliyor işte. Burada doğdum, burada büyüdüm. Bu köprüye Günerler Asma Köprüsü derler" ifadelerini kullandı.