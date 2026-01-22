Fransız yetkililer, Pasifik Okyanusu’ndan geçen yasa dışı uyuşturucu trafiğine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, Fransız Polinezyası sularında şimdiye kadar görülmemiş miktarda kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Türk baronun kokain gemisi hakkında yeni detay! 3 kartel ortak sevkiyat

ŞÜPHELİ GEMİ DENİZDE DURDURULDU

Fransız Polinezyası Yüksek Komiserliği, bölgedeki suları izlerken şüpheli bir geminin tespit edilmesi üzerine harekete geçildiğini açıkladı. 16 Ocak Cuma günü Fransız Donanması gemiyi durdurdu ve kapsamlı bir arama yaptı. Aramalarda toplam 96 balya halinde 4,87 ton kokain ele geçirildi. Yetkililer, bunun bölgede şimdiye kadar kaydedilen en büyük uyuşturucu yakalamalarından biri olduğunu belirtti.

SEVKİYATIN HEDEFİ AVUSTRALYA MI?

Yetkililer, ele geçirilen kokainin Orta Amerika çıkışlı olduğunu ve nihai hedefin Fransız Polinezyası değil, muhtemelen Avustralya olduğunu ifade etti. Yüksek Komiserlik ayrıca, Fransız Polinezyası’nın uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde stratejik bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

YENİ BÖLGESEL PLANIN ETKİSİ

Uyuşturucu ile mücadelede kısa süre önce devreye alınan yeni bölgesel planın, rekor düzeydeki ele geçirmede önemli rol oynadığı belirtildi. Bu plan, Fransa öncülüğünde Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve diğer bölgesel ortaklarla yürütülen stratejik iş birliğine dayanıyor.

AVUSTRALYA’DAN DESTEK VE ÖVGÜ

Avustralya Federal Polisi ve Sınır Gücü, Fransız Polinezyası’ndaki yetkilileri başarılı operasyon nedeniyle tebrik ettiği ifade edildi.