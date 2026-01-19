Türk baronun kokain gemisi hakkında yeni detay! 3 kartel ortak sevkiyat

İspanya Ulusal Polisi'nin geçtiğimiz hafta Atlantik Okyanusu'nda gerçekleştirdiği operasyon, uluslararası uyuşturucu ticaretinin boyutlarını bir kez daha ortaya koydu. "UNITED S" isimli ticari gemiye yapılan baskında, tam 9 ton 994 kilogram kokain ele geçirildi. Gemideki dört Türk mürettebatın İspanya makamlarınca gözaltına alınması ve tutuklanması, gözleri Türkiye'ye çevirdi. Olayın yankıları sürerken, İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa tarihinin bu en büyük sevkiyatlarından birinin yerel bağlantılarını deşifre etmek için düğmeye bastı. Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Europol ve diğer ülke teşkilatlarıyla kurulan temaslar ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde sağlanan bilgi akışı, zehir ağının Türkiye'deki karanlık noktalarını aydınlattı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen narkotik timleri, sadece İstanbul ile sınırlı kalmayan geniş çaplı bir operasyon başlattı. İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Hatay ve Sakarya illerinde belirlenen 19 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

10 ton kokainin kilit ismi Türk baron Çetin Gören yakalandı

Avrupa ülkelerine dağıtılması planlanan yaklaşık 10 tonluk kokainin Türkiye ayağındaki kilit isimler tek tek toplandı. Operasyonda; Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassri, Semra Almassri, Mehmet Aymen ve Fares Diab yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bazılarının mal varlıklarına el konulurken, yurt dışında olduğu tespit edilen üç firari şüpheli hakkında derhal "Kırmızı Bülten" çıkarma çalışmaları başlatıldı.

3 AYRI KARTEL, TEK SEVKİYAT VE BEŞİKTAŞ'TAKİ ‘BARON' İDDİASI

Sabah'ta yer alan haberde iddialara göre, ele geçirilen yaklaşık 10 ton kokain tek bir gruba değil, biri Sırp kökenli olmak üzere üç farklı uyuşturucu karteline aitti. Zehir tacirlerinin, paketleri numaralandırarak Avrupa ülkelerine yapacakları dağıtımı en ince ayrıntısına kadar planladıkları tespit edildi.

Ancak en can alıcı detay, bu devasa sevkiyatın lojistiğinin yönetildiği yerle ilgili. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine ve iddialara göre; kimlere ve nereye gideceği titizlikle belirlenen kokainin nakliye organizasyonunun başındaki isim Çetin Gören. Gören'in, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir sitede yakalandığı ve organizasyonu buradan yönettiği öne sürülüyor. Şu anda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan Gören ve diğer şüphelilerin sorgusu, uluslararası uyuşturucu trafiğinin Türkiye üzerindeki karanlık gölgesini aydınlatmayı bekliyor.