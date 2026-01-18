10 ton kokainin kilit ismi Türk baron Çetin Gören yakalandı

İspanya'da 7 Ocak’ta gerçekleştirilen operasyonda "United S" isimli gemide 10 ton kokain ele geçirilmesinin ardından, uyuşturucunun sahibinin Türk baronu Çetin Gören olduğu iddiaları üzerine Türkiye'de de harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Bu sabah saatlerinde 6 farklı şehirde belirlenen 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Çetin Gören'in de aralarında bulunduğu şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan isimlerin listesi şu şekilde açıklandı:

Çetin Gören

Engin Çavuş

Mesut Yalçın

Ahmad Almassri

Semra Almassri

Mehmet Bülent Aymen

Fares Diab

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; Türkiye'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin tüm taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket paylarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konulduğu bildirildi.

GEMİNİN ROTASI VE SIRP MAFYASI BAĞLANTISI

Kanarya Adaları açıklarında İspanyol askeri birliklerince durdurulan “United S” adlı ticari geminin detaylı rotası da ortaya çıkarıldı. Geminin 2025 yılı Ekim ayında Mersin Limanı’ndan yola çıktığı belirlendi. Libya ve Fas limanlarına uğradıktan sonra Cebelitarık Boğazı’nı geçen geminin Atlantik Okyanusu’na açıldığı, ardından Brezilya’daki Fortelezza ve Belem limanlarına uğradığı tespit edildi.

Geminin, Surinam açıklarında denizden yük aldıktan sonra Avrupa rotasına yöneldiği, operasyonun ise bu süreçte gerçekleştiği öğrenildi. Gemideki uyuşturucunun 35 kiloluk 295 paket halinde saklandığı bildirildi. Ayrıca gemi Belem Limanı’ndan ayrılmadan önce iki Sırp vatandaşının gemiye bindiği, Çetin Gören’in Sırp mafyasıyla ortaklık ve bağlantı içinde olduğu iddia edildi.

İSPANYA’DAKİ GÖZALTILAR VE MÜRETTEBAT

İspanya Donanması tarafından gerçekleştirilen operasyonda gemide bulunan 16 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında 4 Türk vatandaşının yanı sıra, 2 Sırbistan ve 1 Hindistan vatandaşının da bulunduğu öne sürüldü. Gemideki 4 kişilik Türk mürettebatın İspanya'daki yasal işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

GEMİ HAREKETTEN HEMEN ÖNCE SATILMIŞ

Uyuşturucu yakalanan “United S” gemisinin mülkiyetine ilişkin dikkat çekici detaylar da paylaşıldı. Kamer Shipping adlı şirkete ait olduğu belirtilen geminin, Türkiye'den ayrılmadan hemen önce, 9 Ekim 2025 tarihinde Capo Maritime Co. adlı başka bir firmaya satıldığı ve devredildiği açıklandı.

BENZER BİR OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Benzer bir durumun 2025 yılı başında Fransız Donanması’nın düzenlediği başka bir operasyonda da yaşandığı hatırlatıldı. O operasyonda yakalanan ve 9 ton uyuşturucu taşıyan “Haliç – Equality” adlı geminin de bir Türk armatöre ait olduğu ortaya çıkmış, söz konusu geminin de "Türkiye’den ayrılmadan hemen önce satıldığı" yönünde açıklamalar yapılmıştı.

ÇETİN GÖREN VE "BATAKLIK" DAVASI GEÇMİŞİ

Gazete Pencere'den Can Bursalı'nın aktardığı bilgilere göre; operasyonun odağındaki isim olan Çetin Gören, daha önce de büyük çaplı uyuşturucu dosyalarıyla gündeme gelmişti. 2020 yılında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından “Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu” olarak duyurulan "Bataklık" soruşturmasında örgüt kurucusu ve yöneticisi suçlamasıyla tutuklanan Gören, 2022 yılında tahliye edilmişti. Yargılama sonucunda ise Gören, 2024 yılında söz konusu davadan beraat etmişti. İspanya’daki son operasyonla birlikte Gören’in ismi yeniden uluslararası uyuşturucu ticaretiyle anılmaya başlandı.