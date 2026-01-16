İspanya'da yakalanan 10 ton kokainin sahibi Türk çıktı

İspanya'da yakalanan 10 ton kokainin sahibi Türk çıktı
Yayınlanma:
İspanya'nın 7 Ocak'ta düzenlediği operasyonda ele geçirilen 10 ton kokainin, Bataklık davasından beraat eden Çetin Gören’e ait olduğu ortaya çıktı.

İspanya Donanması'nın , 7 Ocak’ta ABD iş birliğiyle Atlantik Okyanusu’nda düzenlediği operasyonda ele geçirdiği 10 ton kokainin sahibi Türk çıktı.

Tonlarca uyuşturucunun sahibinin 'Cumhuriyet tarihinin en büyüğü' olarak duyurulan Bataklık davasıyla kamuoyuna tanınan Çetin Gören olduğu öğrenildi. Gören, o davadan da beraat etmişti.

GEMİ MERSİN'DEN YOLA ÇIKTI

Kanarya Adaları açıklarında yakalanan “United S” adlı ticari geminin 2025 yılı Ekim ayında Mersin Limanı’ndan yola çıktığı belirlendi.

Gemi, Libya ve Fas’a uğradıktan sonra Cebelitarık Boğazı’nı geçerek Atlantik Okyanusu’na açıldı. Brezilya’daki Fortelezza ve Belem limanlarına uğrayan gemi, Surinam açıklarında denizden yük aldıktan sonra Avrupa’ya yöneldi.

Kırmızı bülten ile aranan Çetin Gören'e silah ruhsatı verilmiş!Kırmızı bülten ile aranan Çetin Gören'e silah ruhsatı verilmiş!

SIRP MAFYASI İLE BAĞLANTI İDDİASI

Gemi, Belem Limanı’ndan ayrılmadan önce iki Sırp vatandaşının gemiye bindiği, yüklemenin ardından Kanarya Adaları açıklarına geldiğinde ise İspanyol askerî birliklerince durdurulduğu bildirildi.

DÖRT TÜRK VAR İDDİASI

Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4’ünün Türk olduğu, ayrıca 2 Sırbistan ve 1 Hindistan vatandaşının da yakalananlar arasında bulunduğu öne sürüldü.

Kamer Shipping adlı şirkete ait olduğu belirtilen “United S” gemisinin 9 Ekim 2025’te başka bir firmaya satıldığı açıklandı. Açıklamaya göre gemi, Capo Maritime Co. adlı şirkete devredilmişti.

Benzer bir durum, 2025 başında Fransız Donanması’nın düzenlediği başka bir operasyonda da yaşanmıştı. O operasyonda yakalanan 9 ton uyuşturucu taşıyan “Haliç – Equality” adlı geminin de bir Türk armatöre ait olduğu ortaya çıkmış, ardından geminin “Türkiye’den ayrılmadan hemen önce satıldığı” açıklanmıştı.

KİM BU ÇETİN GÖREN?

Gazete Pencere'den Can Bursalı'nın haberine göre; bu operasyonda ele geçirilen kokainin sahibi, Bataklık davasıyla kamuoyuna tanınan Çetin Gören. 2020’de dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından “Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu” olarak duyurulan Bataklık soruşturmasında tutuklanan Gören, 2022’de tahliye edilmiş ve 2024’te beraat etmişti.

İspanya’daki operasyon, Gören’in Sırp mafyasıyla bağlantılı olarak yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Ele geçirilen kokainin, 35 kiloluk 295 paket hâlinde gemide saklandığı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

