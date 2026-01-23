Ruhsatsız silah atölyesine baskın! Ekipler gizli düzeneği ortaya çıkardı

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ümraniye'de faaliyet gösteren bir işyerinde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine, 21 Ocak Çarşamba günü işyerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.

GİZLİ DÜZENEK FARK EDİLDİ!

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda ise, televizyon kumandasının içine bir düzenek kurularak ruhsatsız silahların gizli bölmelere saklandığı tespit edildi. Düzeneği çözen ekipler, bu bölmede 7 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca gövdesi, 13 namlu, 4 sürgü takımı, 10 namlulu üst kapak, 4 boş şarjör, 85 fişek ile çok sayıda silah parçası ele geçirdi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR!

Ekiplerin çalışmalarının devamında, yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada torpido bölümünde de gizli bir bölme bulunduğu ve burada ruhsatsız tabanca ele geçirildiği ifade edildi.

Aynı zamanda, şüphelinin Kağıthane'deki ikametinde de arama yapıldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.








