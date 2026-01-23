Manisa’da kuyumcuyu soyan 2 şüpheli İzmir'de yakalandı

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Gölmarmara ilçesi Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi.

“Kolay gelsin” diyerek kuyumcuyu soydu! Metrobüse binip kaçtı

YÜZLERİNDE MASKE, ELLERİNDE POMPALI TÜFEK

İddiaya göre ellerinde pompalı tüfekle kuyumcu dükkanına giren maskeli iki kişi, iş yeri çalışanlarını silahla tehdit edip 4 altın kelepçe bilezik ile 4 tabla içerisinde toplam 100 adet altın yüzüğü bir çantaya koydu.

Şüpheliler, daha sonra olay yerine geldikleri beyaz renkli otomobile binip, olay yerinden kaçtı.

POLİS EKİPLERİ, İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Kuyumcu dükkanında çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin tespiti ve yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Gölmarmara İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakası tespit edildi. Aracın son olarak İzmir'e gittiğinin belirlenmesi üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile irtibata geçildi.

İZMİR EMNİYETİYLE ORTAK ÇALIŞMADA YAKALANDILAR

Ortak yürütülen çalışmalarda, kimlikleri saptanan H.S. (26) ve Y.G. (39) isimli şüpheliler, İzmir’de yakalandı. Şüpheliler, iş yerinden gasbettikleri altınlar ile olayda kullandıkları pompalı tüfeği Saruhanlı ilçesine bağlı Heybeli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda sakladıklarını itiraf etti.

Şüphelilerin verdiği adrese giden ekipler, gasbedilen altınları ve silahı buldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Manisa'ya getirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.