“Kolay gelsin” diyerek kuyumcuyu soydu! Metrobüse binip kaçtı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesine bağlı Kocasinan Mahallesi’nde 15 Ocak saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, yüzündeki cerrahi maskeyle bir kuyumcuya selam vererek içeri giren şüpheli şahıs, kasada bulunan kişiden vitrindeki altınları çantaya doldurmasını istedi.

İstanbul'da film gibi soygun: 40 saniyede 1.5 milyon liralık altın çaldılar

Silah tehdidi ile bilezikleri çalan şüpheli, daha sonra yaya olarak olay yerinden ayrıldı.

OLAY YERİNDEN METROBÜSLE KAÇMIŞ!

Gasp Büro Amirliği tarafından olaya ilişkin başlatılan çalışmada polis olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yüzlerce saatlik görüntü incelemesinin ardından, şüphelinin bir süre yolda sakince yürüdükten sonra metrobüse bindiği tespit edildi.

Güvenlik kamera görüntüleri incelenerek yapılan takip sonucunda şüphelinin Esenyurt'ta oturduğu ev tespit edildi. Polis ekipleri tarafından eve yapılan baskın sonucunda şüpheli Hüseyin A.(49) gözaltına alındı. Şüpheli şahsın evinde ve işyerinde yapılan aramalar sırasında ise, soygun sırasında kullandığı silah ve gasbettiği altın ziynet eşyaları ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin A.’nın, maddi durumu kötü olduğu için soygun yaptığını söylediği ortaya çıktı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.