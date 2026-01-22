“Kolay gelsin” diyerek kuyumcuyu soydu! Metrobüse binip kaçtı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, selam vererek girdiği kuyumcuda soygun yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kuyumcudan çaldığı altınlar, ev ve işyerinde yapılan aramalarda ele geçirilirken şüphelinin olaydan sonra metrobüsle kaçtığı belirlendi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesine bağlı Kocasinan Mahallesi’nde 15 Ocak saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, yüzündeki cerrahi maskeyle bir kuyumcuya selam vererek içeri giren şüpheli şahıs, kasada bulunan kişiden vitrindeki altınları çantaya doldurmasını istedi.

Silah tehdidi ile bilezikleri çalan şüpheli, daha sonra yaya olarak olay yerinden ayrıldı.

OLAY YERİNDEN METROBÜSLE KAÇMIŞ!

Gasp Büro Amirliği tarafından olaya ilişkin başlatılan çalışmada polis olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yüzlerce saatlik görüntü incelemesinin ardından, şüphelinin bir süre yolda sakince yürüdükten sonra metrobüse bindiği tespit edildi.

istanbul-bahcelievlerde-kuyumcuyu-soyu-1128632-335084.jpg

Güvenlik kamera görüntüleri incelenerek yapılan takip sonucunda şüphelinin Esenyurt'ta oturduğu ev tespit edildi. Polis ekipleri tarafından eve yapılan baskın sonucunda şüpheli Hüseyin A.(49) gözaltına alındı. Şüpheli şahsın evinde ve işyerinde yapılan aramalar sırasında ise, soygun sırasında kullandığı silah ve gasbettiği altın ziynet eşyaları ele geçirildi.

istanbul-bahcelievlerde-kuyumcuyu-soyu-1128638-335084.jpg

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin A.’nın, maddi durumu kötü olduğu için soygun yaptığını söylediği ortaya çıktı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

