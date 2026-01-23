Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!

Muhtemelen yakasının altında V şeklinde bir dikiş bulunan en az bir gömleğiniz vardır. Çoğu insan bu detayı bir tasarım özelliği olarak görür, ancak gerçek çok daha ilginçtir.

Tişört ve sweatshirtlerdeki V dikiş, hem pratik bir detay hem de tarihi bir işleve sahiptir.

Başlangıçta giydirirken esneklik sağlamak ve ter emici olarak kullanılıyordu.

Sweatshirt yakasında V şeklinde dikiş

V-şekilli kesim, diğer adıyla V-dikiş veya "dorito", aslında uzun ve çok pratik bir geçmişe sahip. Ve sadece tişört veya sweatshirt üzerinde güzel görünmek için orada değil .

ASIL AMAÇ

Başlangıçta, V şeklindeki parça doğrudan yakaya dikilen nervürlü örgüden yapılıyordu. Tamamen pratik olan iki ana işlevi vardı:

  • İlk işlevi giyinmeyi kolaylaştırmaktı. Fitilli malzeme kumaşın geri kalanından daha esnekti, bu nedenle yaka, baş üzerinden çekildiğinde deforme olmadan esneyebiliyordu. Bu sayede tişörtlerin yakalarının zamanla esnemesi ve şeklini kaybetmesi önlenmiş oluyordu.
  • İkinci işlev daha da kullanışlıydı. V şeklindeki iç taban bir tür ter emici görevi görüyordu . Göğüs çevresi, özellikle fiziksel aktivite sırasında insanların en hızlı ve en çok terlediği yerlerden biridir. Oluklu iç taban, nemi emmek ve terin vücuttan aşağı akmasını veya gömlekte görünür izler bırakmasını önlemek için oradaydı.

BİR DETAYIN NASIL BİR DEKORASYONA DÖNÜŞTÜĞÜ

Kapüşonlu sweatshirtlerin ilk versiyonlarında yakanın hem önünde hem de arkasında V şeklinde bir detay bulunuyordu. Daha sonra, daha işlevsel ve pratik olduğu anlaşıldığı için sadece ön kısımda bu detay bırakıldı.

Zamanla, malzeme ve üretim teknolojisi geliştikçe, bu detay yavaş yavaş asıl amacını yitirdi. Üreticiler, sadece estetik bir unsur olarak, nervürlü malzeme olmadan V şeklini dikmeye başladılar. Sonunda, birçok marka bu detayı tasarımdan tamamen kaldırdı , çünkü artık net bir işlevi kalmamıştı.

gul-kurusu-v-dikis-b.png

Vintage tarzı sayesinde yeniden moda oldu

V-şekilli dikişin sonsuza dek ortadan kaybolacağı düşünülse de, moda trendleri etkisini gösterdi. Vintage estetiğin geri dönüşü ve köklü markaların popülerliğiyle birlikte, bu küçük detay yeniden moda oldu.

Mertz B. Schwanen, Warehouse ve Champion gibi üreticiler, arşiv tasarımlarını yeniden canlandırmaya ve V şeklindeki detayı ürünlerine geri getirmeye başladılar. Bazı modellerde işlevsel bir rol kazanırken, diğer modellerde yalnızca dekoratif olarak kaldı.

