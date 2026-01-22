Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?

2026 Ocak zammı kapsamında emekli maaşlarına yüzde 12,19 oranında artış yapılırken, en düşük emekli aylığı ise yüzde 18,48’lik zamla 20 bin liraya yükseltildi.

Ocak - Haziran döneminde geçerli olacak emekli maaş zammının ardından bankalar arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor.

BANKA BANKA PROMOSYON TUTARLARI

Ziraat Bankası, Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Halkbank, İş Bankası ve VakıfBank gibi pek çok finans kuruluşunun emeklilere sunduğu güncel promosyon tutarları mercek altına alındı. Peki, en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi?

QNB EMEKLİ PROMOSYONU

QNB, emekli maaşını QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını QNB'den alan emeklilere 31.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

Kampanya 8 Ekim 2025- 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

​SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor.

Banka, 15.000 TL’ye varan promosyona ek olarak 15.000 TL nakit ödül​ veriyor.

SGK emekli maaşını 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen emekliler faydalanabiliyor.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti BBVA 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL, yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sunuyor.

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ocak 2026’dır.

15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ödeniyor.

Banka ayrıca 9.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık sunuyor.

1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası'ndan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecek.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

DenizBank, emeklilere 27.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.

Kampanya, 30 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile DenizBank’tan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerli.

Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekiyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Kampanya 19 Eylül 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyan emeklilere, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon ödemesi yapılıyor.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu, 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL emekli maaş promosyonu, 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödeniyor.

Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanmak mümkün.

Kampanya 1 - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

Türkiye Finans emeklilere 29.500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor.

Maaşını Türkiye Finans’a taşıyan emekliler, 29.500 TL'ye varan emekli promosyonu yanı sıra bankaya davet edeceği her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit ödülden yararlanabilecek.

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans aracılığı almak isteyen ve promosyon talebinde bulunan müşteriler, 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi, yedek hesabına sahip olması, kart harcama şartını yerine getirmesi ve emekli yakınlarını davet etmesi halinde;

9.999 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 15.500 TL’ye kadar 10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 21.000 TL’ye kadar 15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 24.500 TL’ye kadar 20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 29.500 TL’ye kadar promosyon, bonus ve ödül ödemesi yapılacak.

Kampanya 31 Ocak 2026 tarihine kadar geçerlidir.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

Maaş Tutarı;

0 TL-9.999,99 TL olanlara 5.000 TL 10.000 TL - 14.999,99 TL olanlara 8.000 TL 15.000 TL - 19.999,99 TL olanlara 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödeniyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

VakıfBank, maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunuyor.

Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklileri faydalanabilecek.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Brüt Maaş Tutarı;