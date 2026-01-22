Ocak ayı zamlarının ardından ilk maaşını almaya başlayan emekliler hesaplarında gördükleri tutarla hesapladıkları tutar tutmayınca kaffa karışıklığı yaşadı. Hesaba yatan maaşın yanlış olduğunu düşünen emeklilere yanıt ekonomi yazarı Noyan Doğan'dan geldi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, son altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19 zam alırken memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 18,60 artıştan yararlandı.

Hemen her zam döneminde olduğu gibi bu zam döneminde de ilk yatan maaşla kafa karışıklığı yaşayan emekliler hesaplarındaki gördükleri tutara şaşırdı. Geçtiğimiz yılın son 6 ayında 42 bin 163 lira emekli maaşı alan bir emekli 49 bin civarında olması gerektiğini düşündüğü maaşı 47 bin 325 lira yatınca SGK'nın hesap hatası yaptığından şüphelendi.

Hürriyet'teki yazısında o şüpheyi gideren Noyan Doğan, emeklinin ek ödemelerden kaynaklı hesap hatasını anlattı.

Çok sayıda emekliden benzer şikayetlerin kendisine ulaştığını ifade eden Noyan Doğan, çoğunlukla iki noktada hesap hatası yapıldığını söyledi. Bankaya yatan paranın sadece emekli maaşı olmadığını aktaran Doğan, ödemenin içinde yüzde 4’lük ek ödeme tutarının da olduğunu hatırlattı.

2026 Ocak zammının bankaya yatan maaş üzerinden değil “asıl maaş” üzerinden yapıldığına dikkat çeken Doğan, önce 2025 Temmuz–Aralık döneminde bankaya yatan maaştan yüzde 4’lük ek ödemeyi çıkarıp asıl maaşı bularak hesaba başlanması gerektiğini söyledi. Ardından bu tutara 2026 Ocak ayında uygulanacak yüzde 12,19’luk zam ekleyip son aşamada ise ortaya çıkan yeni maaşın üzerine tekrar yüzde 4 ek ödeme ilave edilmesi gerektiğini ifade etti.

Buna göre, son olarak 42 bin 163 TL maaş alan emekliinin asıl maaşı, yüzde 4 ek ödeme çıkarıldığında 40 bin 541 TL’ye denk geliyor. Bu tutara yüzde 12,19 zam uygulandığında maaş 45 bin 483 TL oluyor. Yüzde 4 ek ödeme de eklendiğinde, 2026 Ocak–Haziran döneminde aylık 47 bin 302 TL emekli aylığı bulunuyor.

MEMURUN TABAN AYLIĞINA YAPILACAK BİN LİRA EK ÖDEME DAHA AZ YANSIYACAK

Memur emeklileri, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 2026 yılının ocak ayında yüzde 18,60 oranında zam alacak. Aynı toplu sözleşme uyarınca, ocak ayında hem memurların hem de memur emeklilerinin taban aylıklarına 1.000 TL ilave ücret ödenecek.

Bu tutarın tamamı memur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak. Ancak 1.000 TL’lik ilave ödeme, kesintiler nedeniyle memurların maaşlarında ortalama 860 TL artış olarak görülecek.

ASKERLİK PRİM BORÇLANMASI YAPACAKLAR DİKKAT

Askerlik prim borçlanması yaparak emekli olacaklara da uyarıda bulunan Noyan Doğan, kritik detayı anlattı.

2026 yılı için askerlik borçlanması tutarları en düşükten borçlanmak isteyenler için günlük 495,45 TL olarak açıklandı. Buna göre, 6 aylık askerlik borçlanmasının en düşük maliyeti 89 bin 181 TL olurken, en yüksekten borçlanma tercih edilirse aynı süre için ödenecek tutar 668 bin 700 TL’ye kadar çıkıyor. Borçlanmanın bugün ya da haziran ayında yapılması arasında tutar açısından fark bulunmuyor.

Askerlik borçlanması için yapılan ödemeler vergiden düşülebiliyor. Emekli Sandığı ve SGK’ya borçlanma kapsamında ödenen tutarlar, Gelir Vergisi Kanunu’na göre aidat ve prim sayılarak gider olarak kabul ediliyor. Bu ödemeler, miktarına bakılmaksızın, ilgili ayın gelir vergisi matrahından indirilebiliyor. Borçlanma tutarı peşin ödenmişse, tamamı indirilene kadar ücret gelirinden düşülmeye devam ediliyor.

Vergi indiriminden yararlanabilmek için borçlanma yapılan dönemde çalışıyor olmak ve sonrasında da bir süre çalışmaya devam etmek gerekiyor. Aynı uygulama, çalışan kadınların yapacağı doğum borçlanmaları için de geçerli.