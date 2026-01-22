Bedelli askerlik yerleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılında bedelli askerlik kapsamında silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, celp dönemleri ile birlik yerlerinin elektronik ortamda belirlendiği bildirildi.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU

MSB, bedelli askerlik yükümlülerinin celp ve birlik bilgilerinin, sınıflandırma kurulu huzurunda ve dış müdahaleye kapalı bir yazılım sistemi aracılığıyla tespit edildiğini açıkladı. Sürecin şeffaf ve güvenli şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamaya göre yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden ya da askerlik şubelerinden öğrenebilecek.

Bedelli askerlik ne kadar oldu?

Ayrıca talep edilmesi hâlinde, kontenjanlar dâhilinde celp dönemi değişikliği, e-Devlet’te yer alan “Askerliğim” uygulaması üzerinden yapılabilecek.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet kapısından ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz. Talep etmeniz hâlinde celp dönemi değişikliğinizi celp dönemleri kontenjanları dâhilinde e-Devlet kapısı “Askerliğim” uygulamasından yapabilirsiniz. Ayrıca, MSB Mobil uygulamamızdan da sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz."