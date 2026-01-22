Bedelli askerlik yerleri belli oldu

Bedelli askerlik yerleri belli oldu
Yayınlanma:
Bedelli askerlik yapacakların merakla beklediği açıklama geldi. 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin bedelli askerlik yerleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı, celp ve birlik yerlerinin e-devlet sorgulmasında görülebildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılında bedelli askerlik kapsamında silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, celp dönemleri ile birlik yerlerinin elektronik ortamda belirlendiği bildirildi.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU

MSB, bedelli askerlik yükümlülerinin celp ve birlik bilgilerinin, sınıflandırma kurulu huzurunda ve dış müdahaleye kapalı bir yazılım sistemi aracılığıyla tespit edildiğini açıkladı. Sürecin şeffaf ve güvenli şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

bedelli-askerlik-yerleri-belli-oldu-2.jpg

Açıklamaya göre yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden ya da askerlik şubelerinden öğrenebilecek.

Bedelli askerlik ne kadar oldu?Bedelli askerlik ne kadar oldu?

Ayrıca talep edilmesi hâlinde, kontenjanlar dâhilinde celp dönemi değişikliği, e-Devlet’te yer alan “Askerliğim” uygulaması üzerinden yapılabilecek.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet kapısından ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Talep etmeniz hâlinde celp dönemi değişikliğinizi celp dönemleri kontenjanları dâhilinde e-Devlet kapısı “Askerliğim” uygulamasından yapabilirsiniz.

Ayrıca, MSB Mobil uygulamamızdan da sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
Türkiye
3 engelli çocuk babasız kaldı! "Can kaybı yok" dediler ölüm haberi geldi
3 engelli çocuk babasız kaldı! "Can kaybı yok" dediler ölüm haberi geldi
Trabzon Yeni Havalimanı'nın dev ihalesi Cengiz'e gitti! Dolgu alana yapacak milyarlar alacak
Trabzon Yeni Havalimanı'nın dev ihalesi Cengiz'e gitti! Dolgu alana yapacak milyarlar alacak
22 Ocak 2026 Ankara'daki barajların doluluk oranı: ASKİ açıkladı
22 Ocak 2026 Ankara'daki barajların doluluk oranı: ASKİ açıkladı