İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile uluslararası hava tahmin modellerinden alınan son verilere göre, İstanbul bugünden itibaren uzun süre etkisini sürdürecek bir alçak basınç sisteminin etkisi altına girdi.

Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı

9 GÜN SÜRECEK

Bugün yüzde 75 yağış ihtimaliyle başlayan yağışlı havanın, önümüzdeki hafta sonu ve takip eden hafta boyunca aralıksız etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Tahminlere göre yağışlar özellikle sabah ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde görülecek.

15 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Hava sıcaklıklarında keskin bir düşüş beklenmiyor. Dokuz günlük periyotta gündüz sıcaklıklarının 7°C ile 12°C, gece sıcaklıklarının ise 5°C ile 8°C seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden (lodos) orta kuvvette esmesi, yağışın etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU (23 - 27 OCAK 2026)

Önümüzdeki 5 gün boyunca hava yağışlı seyredecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olsa da, özellikle hafta başına doğru rüzgarın şiddetini artıracağı görülüyor.