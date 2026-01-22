İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Yayınlanma:
İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sağanak yağışın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre önümüzdeki 9 gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Tahminlere göre hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile uluslararası hava tahmin modellerinden alınan son verilere göre, İstanbul bugünden itibaren uzun süre etkisini sürdürecek bir alçak basınç sisteminin etkisi altına girdi.

yagislar.jpg

Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardıÇok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı

9 GÜN SÜRECEK

Bugün yüzde 75 yağış ihtimaliyle başlayan yağışlı havanın, önümüzdeki hafta sonu ve takip eden hafta boyunca aralıksız etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Tahminlere göre yağışlar özellikle sabah ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde görülecek.

15 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Hava sıcaklıklarında keskin bir düşüş beklenmiyor. Dokuz günlük periyotta gündüz sıcaklıklarının 7°C ile 12°C, gece sıcaklıklarının ise 5°C ile 8°C seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden (lodos) orta kuvvette esmesi, yağışın etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU (23 - 27 OCAK 2026)

Önümüzdeki 5 gün boyunca hava yağışlı seyredecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olsa da, özellikle hafta başına doğru rüzgarın şiddetini artıracağı görülüyor.

23 Ocak Cuma - Yağmurlu

24 Ocak Cumartesi - Yağmurlu

25 Ocak Pazar - Yağmurlu

26 Ocak Pazartesi - Yağmurlu

27 Ocak Salı - Yağmurlu

hava-durumu.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

