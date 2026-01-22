Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor

Kenya Havayolları (KQ), Türk Hava Yolları’na alt kiralama (wet lease) yöntemiyle tahsis edilmiş olan Boeing 777 tipi uçağını yeniden kendi filosuna dahil etmeyi planlıyor.

AeroTimes’a değerlendirmelerde bulunan Kenya Airways Grup Genel Müdür Vekili George Kamal, geniş gövdeli uçakların geri alınmasına yönelik görüşmelerin yürütüldüğünü belirtti. Kamal, söz konusu uçağın özellikle Nairobi–Londra gibi yoğun talep gören uzun menzilli hatlarda değerlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

5,4 MİLYAR KENYA ŞİLİNİ KÂR AÇIKLAMIŞTI

AirlineHaber'de yer alan habere göre, bu hamle, Kenya Havayolları’nın on yılı aşkın süredir devam eden mali kayıpların ardından 2024’te 5,4 milyar Kenya Şilini net kâr elde etmesinin sonrasında, şirketin büyüme sürecine girdiği bir dönemde gündeme geldi.

Öte yandan George Kamal, küresel tedarik zincirinde yaşanan aksamaların bakım süreçlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Kamal, Dreamliner (Boeing 787) filosundaki bazı uçakların yerde kalması nedeniyle uçak erişilebilirliğinin şirket açısından önemli bir sorun olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Boeing 777 uçağının tekrar hizmete alınmasının; kısa vadede kapasite açığını azaltması, operasyonel esnekliği güçlendirmesi ve Kenya Havayolları’nın yüksek gelir potansiyeline sahip pazarlarda daha etkili bir şekilde konumlanmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

BOEING 737 UÇAKLARINA GEÇİŞ PLANI

Bunun yanı sıra Kenya Havayolları, Asya ya da Kuzey Amerika hatlarına yönelik olası bir genişlemeyi desteklemek amacıyla ek bir geniş gövdeli uçak kiralama alternatifini de masada tutuyor.

Geniş gövdeli filo planlamasına paralel olarak Kenya Havayolları, dar gövdeli uçak operasyonlarında da değişikliğe gitmeyi hedefliyor. Şirket, Afrika içi bölgesel uçuşlarda sıklıkla karşılaşılan yük ve bagaj sınırlamalarını azaltmak amacıyla Embraer E190 filosunu aşamalı biçimde daha yüksek kapasiteli Boeing 737 uçaklarıyla ikame etmeyi düşünüyor.

Bu kapsamda gündeme gelen filo düzenlemeleri; orta vadede filonun büyütülmesini, yeni destinasyonların devreye alınmasını ve kargo kapasitesinin artırılmasını amaçlayan daha geniş ölçekli bir toparlanma stratejisinin parçası olarak hayata geçiriliyor.

Söz konusu plan doğrultusunda Kenya Havayolları’nın yaklaşık 64 milyar Kenya Şilini tutarında finansman sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.