Havalimanlarında yeni dönem başladı: Streçle valiz kaplamaya yasak geliyor
Yayınlanma:
Avrupa Birliği'nin çevre politikaları kapsamında havalimanlarında valizlere sarılan tek kullanımlık streç folyo aşamalı olarak yasaklanıyor. Uygulamanın 2030 itibarıyla tamamen kaldırılması hedefleniyor.

Havalimanlarında bagaj güvenliği için görmeye alışık olduğumuz, valizlerin kat kat şeffaf folyoyla sarıldığı dönem sona eriyor.

Avrupa Birliği (AB), çevre politikaları kapsamında, havalimanlarında kullanılan tek kullanımlık streç folyoları tamamen yasaklamaya hazırlanıyor.

2030'DA TAMAMEN KALKIYOR

Ambalaj atıklarını azaltmayı hedefleyen 94/62/EG sayılı AB düzenlemesi uyarınca, planlanan takvime göre, 2027 yılına kadar bu uygulama aşamalı olarak azaltılacak. 2030 yılı itibarıyla ise streç folyo kullanımı havalimanlarında tamamen yasaklanmış olacak.

BAZI HAVALİMANLARI UYGULAMAYA GEÇTİ

Almanya'daki Hannover ve Kassel Havalimanları, streçlenmiş valizleri şimdiden kabul etmemeye başladı.

Yetkililer, bu kararın sadece çevresel nedenlerle değil, aynı zamanda folyoların bagaj taşıma bantlarına yapışarak teknik arızalara yol açması ve yükleme sürecini zorlaştırması nedeniyle alındığını da belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

