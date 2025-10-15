Dünyaca ünlü havayolu şirketi 9 havalimanından çekildi

Düşük ücretleriyle ünlü havayolu şirketi Ryanair, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yürülüğe giren havacılık vergileri nedeniyle Almanya'daki 9 hava limanından çekildiğini duyurdu.

RYNAIR ALMANYA'DAN ÇEKİLİYOR

Almanya'da Mayıs 2024'te havacılık vergilerine yüzde 24 oranında artış yapılmıştı. Söz konusu artışa düşük maliyletli havayolu şirketi Ryanair'den karşı hamle geldi.

Şirketten yapılan açıklamada Hamburg dahil 9 havalimanı ile 24 bağlantının iptal edildiği belirtildi.

Ryanair'den yapılan açıklamada, Nisan 2025'te askıya alınmış olan Dortmund, Dresden ve Leipzig ile olan bağlantıların kış aylarında bile hizmet dışı kalacağını doğruladı.

GEÇEN YIL UÇUŞLARININ YÜZDE 20'SİNİ KESMİŞTİ

Geçen yıl da aynı nedenlerle Ryanair, Berlin-Brandenburg havaalanına gidiş-dönüş uçuşlarının yüzde 20'sini kesmişti.

Havayolunda tedarik zinciri krizi

İSPANYA'YA UÇUŞLARI AZALTMIŞTI

Ryanair, devlete ait havaalanı işletmecisi Aena’nın uyguladığı ek vergiler nedeniyle 2025 yazında İspanya’daki yedi bölgesel havalimanındaki uçuşları da kesmişti.

Şirket 12 güzergahta kapasiteyi (koltuk sayısını) %18 oranında azaltacak ve geçen yaza kıyasla 800.000 koltuk daha az satış yaptı.