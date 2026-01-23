Uçakta 3 saat gecikmeye 600 euroya kadar tazminat ödenecek: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edildi

Avrupa Parlamentosu'nun onayladığı yeni düzenlemeyle, uçuşlarda üç saat ve üzeri gecikmelerde yolculara mesafeye bağlı olarak 300 ila 600 euro arasında tazminat ödenecek.

Avrupa Parlamentosu’nda uzun yıllardır gündemde olan yolcu haklarının kapsamını genişleten düzenleme kabul edildi.

Oylamada 632 “evet”, 15 “hayır” oyu kullanılırken, kabul edilen düzenlemeyle birlikte havayolu şirketlerine yeni yükümlülükler getirildi.

300 İLA 600 EURO ARASINDA TAZMİNAT

Euronews’in aktardığına göre, kabul edilen düzenleme kapsamında uçuşlarda üç saat ve daha fazla gecikme yaşanması halinde havayolu şirketleri, uçuş mesafesine göre yolculara 300 ila 600 euro arasında tazminat ödemek zorunda kalacak.

Havayolu firmalarının bu sürenin en az beş saate çıkarılması yönündeki talebi ise Avrupa Parlamentosu tarafından reddedildi.

EK ÜCRET ÖDEMEDEN UÇAĞA ALINABİLECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte, özellikle düşük maliyetli havayollarının ücretlendirdiği kabin bagajlarına ilişkin kurallar belirlendi.

Buna göre yolcular; 40×30×15 santimetre boyutlarındaki kişisel eşyalarını ve toplam ölçüsü 100 santimetreyi aşmayan, 7 kiloya kadar olan küçük tekerlekli el bagajlarını ilave ücret ödemeden uçağa alabilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

