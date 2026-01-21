Dev havayolu şirketi 10 milyon dolar borcu yüzünden iflas etti

ABD merkezli havayolu şirketi Tailwind Air, artan zararlar ve 10 milyon dolara varan borç nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

ABD merkezli deniz uçağı hizmetleriyle tanınan Tailwind Air, tüm ticari faaliyetlerini durdurmasının ardından, içine düştüğü ekonomik krizden kurtulamayarak 15 Ocak 2026 tarihinde iflas başvurusunda bulundu.

VARLIKLARI BORÇLARINI KARŞILAMIYOR

The Sun'da yer alan habere göre, Tailwind Air'in varlıklarının 100 bin dolardan az olduğu belirtilirken, onlarca alacaklıya olan toplam borcunun 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında olduğu bildirildi.

2014 yılında kurulan ve 2019'da ticari uçuşlara başlayan havayolu şirketi, düşük talep ve artan zararlar nedeniyle 2024 yılında rotasını sadece charter uçuşlara çevirmişti. Ancak bu hamle de beklenen sonucu vermedi. Şirketin süreç içerisindeki mali kaybı derinleşirken, Ocak 2025'te hava işletme sertifikasını kaybetti.

Şirket CEO'su Alan Ram, daha önce yaptığı açıklamada her ne kadar Boston hattını canlandırmak için yeni yatırımcı arayışında olduklarını belirtse de, gelinen noktada mali yükümlülüklerin karşılanamadığı öğrenildi.

