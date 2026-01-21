Uçaklarda yeni dönem başlıyor: Kağıt gibi koltukları ilk kez Ajet kullanacak

Uçaklarda yeni dönem başlıyor: Kağıt gibi koltukları ilk kez Ajet kullanacak
Yayınlanma:
Havacılıkta koltuk tasarımına yönelik yeni uygulama kapsamında, koltuklar inceltildi. Daha ince yapıya sahip olan "Milligram" ekonomi sınıfı koltukların, ilk kez AJet filosundaki Airbus A321neo uçaklarında kullanılacağı belirtildi.

TCI Aircraft Interiors tarafından geliştirilen yeni "Milligram" ekonomi sınıfı koltuğu ile uçaklarda yeni bir dönem başlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, geleneksel modellere kıyasla oldukça ince bir yapıya sahip olan bu koltuklar, ilk kez AJet filosuna katılacak olan Airbus A321neo tipi uçaklarda kullanılacak.

HavaSosyalMedya'nın haberine göre, 28 inçlik sırt aralığına rağmen 31 inçlik diz mesafesi hissi sunduğu belirtilen koltuk sayesinde, dar alanlarda bile ferah bir oturma deneyimi sağlandığı belirtildi.

ucaklarda-yeni-donem-basliyor-kagit-gibi-koltuklari-ilk-kez-ajet-kullanacak-1.jpeg
Yeni "Milligram" ekonomi sınıfı koltuğu

Yeni tasarımıyla eskiye göre incelen koltuklarda tepsi masası, kokteyl masası ve kişisel elektronik cihaz tutucu gibi yenilikçi donanımlar bulunduğu aktarıldı.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Bu modelin daha az sayıda parça içerdiği ve bu sayede bakım süreçlerinde kolaylık sağlandığı belirtildi. Ayrıca karbon fiber ve alüminyum gibi ultra dayanıklı malzemeler kullanılarak uzun ömürlü kullanım hedeflendiği ifade edildi.

ucaklarda-yeni-donem-basliyor-kagit-gibi-koltuklari-ilk-kez-ajet-kullanacak-3.jpg
Eski ekonomi sınıfı koltukları

Ancak yeni koltuk tasarımı sosyal medyada vatandaşın tepkisini çekti. Birçok kullanıcı, yenilenen koltuklar için "kağıt gibi" yorumunda bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

