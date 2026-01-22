Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak

Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Yayınlanma:
Etimesgut Belediyesi personeline yönelik 82 bin liralık promosyon anlaşması yapıldığı açıklandı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, "Çalışanımıza değer veren, onları güçlü destekleyen bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, çalışanların ekonomik koşullar karşısında daha güçlü desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlandığını belirterek, yapılan görüşmeler neticesinde belediye personeli için 82 bin lira promosyon anlaşması gerçekleştirildiğini duyurdu.

etimegut.jpg

Başkan müjdeyi verdi: İşçilerin hesaplarına 87 bin lira yattıBaşkan müjdeyi verdi: İşçilerin hesaplarına 87 bin lira yattı

"2 BİN LİRA PROMOSYON ANLAŞMASINI BU ANLAYIŞLA HAYATA GEÇİRDİK"

Beşikcioğlu, belediye çalışanlarının her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Etimesgut Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımızın emeğini çok kıymetli buluyoruz. Belediyemizin gücü, sahada ve masa başında özveriyle çalışan personelimizin alın terinden geliyor. Bu nedenle çalışanlarımızın sosyal ve ekonomik koşullarını iyileştirmeyi önemsiyoruz. 82 bin lira promosyon anlaşmasını da bu anlayışla hayata geçirdik. Çalışanımıza değer veren, onları güçlü destekleyen bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak:ANKA

Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Ekonomi
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
900 bin lirası olan asgari ücretten daha fazla kazanıyor: Bankalar yarışa girdi
900 bin lirası olan asgari ücretten daha fazla kazanıyor: Bankalar yarışa girdi