Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, çalışanların ekonomik koşullar karşısında daha güçlü desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlandığını belirterek, yapılan görüşmeler neticesinde belediye personeli için 82 bin lira promosyon anlaşması gerçekleştirildiğini duyurdu.

Başkan müjdeyi verdi: İşçilerin hesaplarına 87 bin lira yattı

"2 BİN LİRA PROMOSYON ANLAŞMASINI BU ANLAYIŞLA HAYATA GEÇİRDİK"

Beşikcioğlu, belediye çalışanlarının her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: