Başkan müjdeyi verdi: İşçilerin hesaplarına 87 bin lira yattı

İzmit Belediyesi’nde dün gerçekleştirilen promosyon ihalesi sonucunda, personel için 75 bin TL nakit ve 10 bin TL para puan olmak üzere toplam 85 bin TL’lik anlaşma sağlanırken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bu sonucu kamuoyuna “rekor” olarak duyurdu.

BAŞKAN MÜJDEYİ VERDİ

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe ise bugün yaptığı paylaşımda Derince Belediyesi’nde 127 memur ve 18 kadrolu işçi olmak üzere 145 personeli ilgilendiren promosyon ihalesi sonrası 87 bin TL nakit ödemenin işçilerin hesabına yatırıldığını açıkladı.

İHALE 6 OCAK’TA YAPILDI

Derince Belediyesi’nin promosyon ihalesine 6 Ocak 2026’da toplamda 6 banka katılarak teklif verdi. Belediyeden alınan bilgiye göre, kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, 87 bin TL’ye promosyon ihalesini aldı.

En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Belediyemizde görev yapan memur ve işçi kardeşlerimizin net 87.000 TL banka promosyonları hesaplarına yatırılmıştır. Tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun."

EŞİTLİK VE İŞ BARIŞI VURGUSU

Dün gerçekleşen törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, promosyon ihalelerinin yıllardır eşitlik ve iş barışı anlayışıyla yürütüldüğünü ifade ederek, belediyede çalışanlar arasında ayrım yapılmadığını belirtti.

Hürriyet, birçok kurumda ihalelerin ayrı ayrı yapıldığını, bu durumun da işçiler ile memurlar arasında ciddi farklar oluşturduğunu söyledi.