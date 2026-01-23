İmamoğlu'ndan Yalova mitingine videolu davet

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Beledisine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 84'üncüsü yarın (24 Ocak) saat 16.00'da Yalova Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

Özgür Özel'den Yalova mitingine davet: Seçim geliyor

İMAMOĞLU'NDAN MİTİNGE DAVET

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları, yarın 84'üncüsü düzenlenecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine davet etti.

İMAMOĞLU'NDAN 'SİZLERLEYİM' MESAJI

İmamoğlu paylaşımında, "Yarın Yalova’dayız. 84. eylem için toplanıyoruz. Ben de ekran başındayım. Sizlerleyim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X paylaşımı (23 Ocak 2026)

İmamoğlu, daha önce Yalova'da katıldığı mitingten bir video kesiti paylaştı.

"YALOVA BİZE ATATÜRK'ÜN EMANETİ"

İmamoğlu, paylaştığı ilgili videoda şu ifadeler yer aldı:

"Benim Yalovalı hemşehrilerim beni karşılamış ya dünyanın en mutlu insanı oldum şu anda. Gelirken denizin ortasında ben bu kalabalığı görseydim denize atlar yüze yüze gelirdim size yüze yüze gelirdim vallahi, bu ne güzel bir buluşma. Bu cennet Yalova bize Atatürk'ün emaneti, Atatürk'ün emaneti. Bir ağacın dalını kesmemek için koca bir köşkü yürüttüğü şehirdir Yalova. İşte Büyük Atatürk'ün her emanetine sahip çıktığımız gibi Yalova da bizim göz bebeğimiz, Yalova'ya da sahip çıkacağız."