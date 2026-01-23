Özgür Özel'den Yalova mitingine davet: Seçim geliyor

CHP Lideri Özgür Özel, 84'üncüsü yarın (24 Ocak) Yalova'da düzenlenecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine vatandaşları davet etti. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda iktidara da seslenerek, "Kaçın, kaçabildiğiniz yere kadar… Sandığa kadar kaçarsınız! Seçim geliyor!" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Beledisine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, İBB başkanlığını 3 kez kazanan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 84'üncüsü yarın (24 Ocak) saat 16.00'da Yalova Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Çekmeköy'den seslendi! Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı yanıtıÇekmeköy'den seslendi! Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı yanıtı

ÖZGÜR ÖZEL'DEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tutuklu diğer belediye başkanlarına özgürlük talebiyle düzenleyecekleri mitinge vatandaşları davet etti.

İKTİDARA 'ERKEN SEÇİM' MESAJI

Sosyal medya X hesabından videolu paylaşım yapan Özgür Özel, mitinge davet paylaşımında, "Kaçın, kaçabildiğiniz yere kadar…Sandığa kadar kaçarsınız! Seçim geliyor!" sözleriyle iktidara da 'erken seçim' mesajı verdi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Kaçın, kaçabildiğiniz yere kadar…

Sandığa kadar kaçarsınız!

Seçim geliyor!

Bu kara düzeni ya değiştireceğiz, ya değiştireceğiz. Başka yolu yok!

Yarın 84. eylemimizde Yalova’dayız.

24 Ocak Cumartesi | 16.00

Cumhuriyet Meydanı – Yalova"

ÇEKMEKÖY'DEN SESLENMİŞTİ

Özgür Özel, 21 Ocak 2026 tarihli Çekmeköy Mitinginde, mitingi televizyondan izleyen vatandaşlara seslenerek, şu ifadeleri kullandmıştı:

"Şu anda Çekmeköy'de şu anda İstanbul'da normal bir duygu durumu yoktur. Bir değişim yaşanıyor, bir devrim yaşanıyor, bir devir kapanıyor, bir devir açılıyor. Bakan evlatlarının devri bitiyor, vatan evlatlarının devri başlıyor, vatan evlatlarının. Çünkü bu büyük haksızlık karşısında kimse artık sinmiyor. Kimse bir kenarda durmuyor. Asla insanlar bu mücadelenin kendini dışında bırakmıyor. Halen daha bu mücadeleye hak verip de evinde oturan varsa elinde kumanda altında pijama bu meydana bakan varsa o pijamalıya söylüyorum çık meydana katıl aramıza birlikte değiştireceğiz bu düzeni birlikte değiştireceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

