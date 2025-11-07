Soruşturma başlatıldı: Hastanede şiddet ve usulsüzlük iddiası

Gaziosmanpaşa’da özel bir hastanede estetik işlem yaptırmak isteyen bir kişi, kendisinden faturasız ücret istendiğini ve çıkan tartışma sırasında darbedildiğini öne sürdü. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, hastane hakkında soruşturma başlattı.

Gaziosmanpaşa’da özel bir hastanede estetik işlem yaptırmak isteyen bir yurttaş, kendisinden faturasız para talep edildiğini ve bu nedenle çıkan tartışmada darbedildiğini iddia ederek olayın video ve ses kaydını paylaştı.

Olayın sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

4 yıl 2 aylık hapis cezası bozuldu: Zehra Kınık yeniden yargılanacak4 yıl 2 aylık hapis cezası bozuldu: Zehra Kınık yeniden yargılanacak

"USULSÜZLÜK VE ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ"

İl Sağlık Müdürü Güner, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Gaziosmanpaşa’daki özel bir hastanede estetik işlem için bulunan yurttaştan ücretin elden ve faturasız olarak talep edilmesi üzerine tartışma çıktığını belirtti.

Tartışma sırasında yurttaşa fiziki saldırıda bulunulduğuna dair bilgilerin kamuoyuna yansıdığını hatırlatan Güner, şu ifadeleri kullandı:

“Olayla ilgili olarak müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Ekiplerimiz şu anda ilgili hastanede denetim faaliyetlerini yürütmektedir.

İddialara ilişkin tüm kayıt, kamera görüntüsü ve tanık beyanları titizlikle değerlendirilecektir. Sağlık hizmeti sunulan hiçbir ortamda şiddet, etik dışı uygulama veya usulsüzlük kabul edilemez. Olay tüm yönleriyle aydınlatılıncaya kadar çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülecektir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

