Soruşturma başlatıldı: Hastanede şiddet ve usulsüzlük iddiası

Gaziosmanpaşa’da özel bir hastanede estetik işlem yaptırmak isteyen bir yurttaş, kendisinden faturasız para talep edildiğini ve bu nedenle çıkan tartışmada darbedildiğini iddia ederek olayın video ve ses kaydını paylaştı.

Olayın sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"USULSÜZLÜK VE ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ"

İl Sağlık Müdürü Güner, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Gaziosmanpaşa’daki özel bir hastanede estetik işlem için bulunan yurttaştan ücretin elden ve faturasız olarak talep edilmesi üzerine tartışma çıktığını belirtti.

Tartışma sırasında yurttaşa fiziki saldırıda bulunulduğuna dair bilgilerin kamuoyuna yansıdığını hatırlatan Güner, şu ifadeleri kullandı: